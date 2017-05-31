Кризис по-бразильски: скидки для оппозиции и музыканты против президента

Прошло меньше года с тех пор, как экс-президент Бразилии Дилма Руссефф была отправлена в отставку по итогам процесса импичмента, и вот уже новый лидер южноамериканской республики Мишел Темер рискует потерять пост из-за разгоревшегося вокруг него коррупционного скандала. При этом сам глава государства отвергает все подозрения и заявляет о намерении оставаться на своем посту.

Антиправительственные распродажи

Столкнуться с политическими реалиями в Бразилии можно в самый неожиданный момент, например, отправившись за покупками. Один из магазинов в городе Рио-де-Жанейро предлагает сторонникам оппозиционных взглядов скидку. Владелец торговой точки – популярный актер бразильских сериалов Тонику Перейра – решил снизить цены на свои товары для тех клиентов, которые прокричат у кассы лозунг "Долой Темера!". О необычном спецпредложении он объявил в видеоролике, размещенном несколько дней назад в YouTube.

"Если вы делаете покупку и кричите "Долой Темера!" (только не очень громко, мы же цивилизованные люди), вы получаете скидку 6%. Приходите!", - заявил Перейра в обращении.

При этом он продемонстрировал зрителям плакат, рассказывающий об условиях акции.

По словам сотрудников этого магазина, торгующего в основном футболками с оригинальными надписями, инициатива пока оправдывает себя.

"Идея родилась на почве общего недовольства политикой правительства. Мы придумали такую акцию, и клиентам она показалась забавной. Очень многие пользуются "спецпредложением", и наши продажи выросли", - отметила в беседе с ТАСС менеджер магазина Вера Беккер, которая все же отказалась предоставить точные показатели продаж.

"Шрам на теле бразильского общества"

Фраза "Долой Темера!" в Рио-де-Жанейро нередко встречается на граффити, которые украшают стены домов и опоры эстакад. На одном из балконов, выходящих на знаменитую набережную Копакабана, эти слова сложены из новогодней гирлянды, огни которой светятся по вечерам. Популярность лозунга связана не только с нынешним скандалом вокруг президента – значительная часть бразильцев выражает таким образом свое отношение к импичменту Руссефф. По мнению многих наблюдателей, ее отставка стала причиной раскола среди граждан страны.

"Любой заметит, что этот процесс оставил шрам на теле бразильского общества, разделившегося в отношении к импичменту", - отметил недавно судья Федерального верховного суда Бразилии Луис Роберту Баррозу.

Нынешний глава государства пользуется крайне низкой поддержкой сограждан из-за претворения в жизнь непопулярных реформ. Согласно последнему опросу общественного мнения компании Ipsos, результаты которого были обнародованы в конце апреля, только 4% бразильцев оценили работу сформированного Темером правительства как "хорошую" или "очень хорошую". Причем эти данные были получены еще до того, как разгорелся самый громкий скандал за все время пребывания действующего президента у власти. Он разразился 17 мая, когда бразильские предприниматели, братья Жоэсли и Уэсли Батиста, передали в Федеральный верховный суд аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента экс-президента Руссефф.

По версии следствия, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. В распоряжение полиции также была передана видеозапись, на которой один из ближайших советников Темера Родригу Роша Лоурес кладет крупную сумму денег в чемодан. На этом фоне несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. Кроме того, в отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. Иными словами, бразильский лидер официально стал подозреваемым в коррупции.

Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и обратился в суд с иском о прекращении расследования. По словам главы государства, компрометирующая его запись "является фальшивкой", диалог был смонтирован.

"Я не уйду в отставку. Если хотите, смещайте меня (с должности), потому что моя добровольная отставка стала бы признанием вины", - заявил президент Бразилии.

Беспорядки на Площади трех властей

В бразильской столице Бразилиа коррупционный скандал разгорелся, как пожар - причем не только в переносном, но и в прямом смысле. 24 мая в этом городе произошли масштабные беспорядки. Здания по меньшей мере трех федеральных ведомств пострадали в результате поджогов, устроенных манифестантами, которые требовали отставки Темера и проведения досрочных выборов главы государства.

Сначала митинг проходил мирно, однако затем протестующие начали движение к площади Praça dos Tres Poderes (Площадь трех властей), на которой расположены здания Национального конгресса (парламента страны) и Федерального верховного суда, а также рабочая резиденция главы государства Дворец Планалту. Представители правоохранительных органов выставили кордоны с тем, чтобы не допустить вторжения митингующих в административные помещения, но манифестанты прорвали оцепление. После этого военная полиция применила против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Протестующие в свою очередь принялись сооружать баррикады и поджигать их, а в стражей порядка полетели камни и бутылки.

Несколько ведомств были разграблены - из них вынесли компьютеры и документы. В других зданиях манифестанты выбили стекла. Масштаб беспорядков заставил власти принять решение об эвакуации всех сотрудников федеральных министерств.

В департаменте общественной безопасности столичного Федерального округа сообщили, что в результате столкновений пострадали по меньшей мере 49 человек. Еще семеро были задержаны за порчу государственного имущества, неподчинение полиции и незаконное хранение оружия. На этом фоне президент страны пошел на радикальные меры - он распорядился привлечь армию для охраны правительственных зданий и обеспечения порядка в Бразилиа. Это решение вызвало шквал критики со стороны общественности и оппозиции.

Так, депутаты от бразильской Партии социализма и свободы назвали указ Темера противоречащим основному закону страны и внесли на рассмотрение нижней палаты парламента документ, требующий отменить его. "Согласно конституции 1988 года, в функции вооруженных сил не входит подавление манифестаций. Правительство Мишела Темера нарушает принципы бразильской демократии", - говорилось в документе. Менее чем через сутки бразильский лидер отменил свое решение.

Гвардейцы против наркокартелей, музыканты против Темера

В других городах Бразилии меры безопасности не были усилены даже временно, несмотря на регулярно проходящие там акции протеста. Исключение составляет лишь Рио-де-Жанейро, куда еще в начале мая власти направили 300 бойцов Национальной гвардии. Однако это решение было связано не с политической напряженностью, а с высоким уровнем преступности. Несколько недель назад неизвестные люди в масках сожгли восемь автобусов и два грузовика в Дуки-ди-Кашиас - одном из неблагополучных пригородов мегаполиса.

По версии следствия, беспорядки стали ответом на спецоперацию, организованную полицией против местных наркоторговцев. Хаос, который спровоцировали бандиты, вызвал панику среди населения. Именно после этого инцидента федеральное правительство распорядилось задействовать Национальную гвардию для патрулирования улиц и пригородных магистралей.

Что касается антиправительственных митингов, то в Рио-де-Жанейро, где живут многие известные в Бразилии представители творческих профессий, протест иной раз принимает форму концерта или шествия с элементами карнавала. 28 мая такое мероприятие собрало тысячи человек на набережной Копакабана. В отличие от манифестации в Бразилиа, эта акция прошла мирно. Перед протестующими выступили известные певцы и музыканты, в течение нескольких часов они исполняли композиции в поддержку смены власти.

Впрочем, не все участники акции были настроены оптимистично. Один из митингующих, фотограф Эдуарду Пассус заявил ТАСС, что считает важным участие в подобных мероприятиях, однако не уверен, что они повлияют на расстановку сил в бразильской политике. "Конечно, нужно поддерживать борьбу с коррупцией и с этим правительством. Но я понимаю, что Темер не хочет терять власть, ведь как только он покинет пост, то лишится частичной неприкосновенности от судебного преследования, а значит, окажется в тюрьме", - сказал он.

Пассус также высказал сожаление в связи с тем, что президента "поддерживает коррумпированный парламент". "Все очень плохо, и я не вижу, как это можно изменить. Депутаты и сенаторы - все те же, они никуда не уйдут. Поэтому легкого выхода из возникшего кризиса я не вижу", - отметил митингующий.

Другая участница акции, пенсионерка Мария Алиси ди Бриту Мораэс заявила корр. ТАСС, что считает наиболее правильным решением в сложившейся ситуации возвращение Руссефф на пост президента, пусть и на считанные месяцы. "Ее импичмент был незаконным, потому что не было причин для начала этого процесса, не было преступлений с ее стороны. Я считаю, что главное для Бразилии - восстановить конституцию, правовое государство, а это означает возвращение Руссефф на пост президента. Тогда мы вновь станем на путь демократии и проведем честные выборы", - считает она.

Согласно бразильской конституции, даже если Темер будет отправлен в отставку или добровольно покинет свой пост, проведение прямых досрочных выборов не предполагается: имя нового национального лидера должен будет определить парламент. Всенародные выборы главы государства в любом случае состоятся не раньше конца 2018 года. Иное развитие событий возможно только при внесении поправок в основной закон страны.

Экономика: прогноз негативный

Политический кризис, который поставил под вопрос дальнейшее пребывание президента у власти, не мог не отразиться на экономических показателях республики. 18 мая, на следующий день после публикации компрометирующих Темера материалов, фондовый индекс Bovespa упал сразу на 10,48%, обрушились котировки акций всех ведущих бразильских компаний.

Торги были приостановлены на полчаса. Центробанк Бразилии провел несколько интервенций, чтобы стабилизировать ситуацию, однако за день падение индекса Bovespa вопреки всем усилиям составило 8,8%.

Кроме того, курс доллара США по отношению к бразильскому реалу – национальной валюте южноамериканской страны – вырос на 8,15%. В последующие дни и Bovespa, и реал несколько отыграли свои позиции, однако к "докризисному" уровню они пока не вернулись. На этом фоне международное агентство Moody's ухудшило прогноз по рейтингам Бразилии со стабильного до негативного.

Специалисты объяснили это решение "ростом неопределенности в отношении реализации реформ после недавних политических событий", а также "увеличением рисков для восстановления экономики и среднесрочного экономического роста" крупнейшей южноамериканской страны.

Разрешение политического кризиса возможно через суд?

Большинство экспертов сходится во мнении, что будущее бразильской политики и экономики определится в ближайшие недели. Как ожидается, 6 июня Высший избирательный суд (ВИС) страны возобновит рассмотрение дела о нарушениях, которые могли быть допущены при финансировании предвыборной кампании Руссефф и Темера в 2014 году. Расследование, о котором идет речь, было начато ВИС еще в начале октября 2015 года. Авторы искового заявления утверждали, что экс-глава государства вместе с Темером (в тот момент он занимал пост вице-президента, а в Бразилии кандидаты на пост президента и вице-президента идут на выборы в одном списке - прим. ТАСС) использовали незаконные источники финансирования при проведении предвыборной кампании 2014 года, по итогам которой Руссефф одержала победу на выборах.

В частности, речь шла о средствах, полученных благодаря коррупционным схемам в государственной нефтегазовой компании Petrobras ("Петробраз"). Если члены суда согласятся с тем, что факт нарушений имел место, итоги выборов будут аннулированы и нынешнему президенту Бразилии придется покинуть свой пост. Это же решение - в случае его принятия - поставит крест и на попытках Руссефф обжаловать решение об импичменте - ее избрание на высший государственный пост также будет признано незаконным.

"Положение президента Темера зависит от решения, которое вынесет Высший избирательный суд. В случае неблагоприятного вердикта ему будет сложнее сохранить за собой пост. Даже если Темер оспорит решение ВИС (а он имеет на это право) и на время рассмотрения апелляции останется на своей должности, политический кризис усугубится", - сообщил ТАСС профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро Александр Жебит.

По его словам, нельзя забывать и о том, что против президента открыто уголовное дело о коррупции, и расследование продвигается. "Глава государства является подозреваемым, этот факт сам по себе очень серьезен. Он вызывает в обществе ощущение, что президент действительно совершил некие противоправные действия", - считает Жебит.

В свою очередь руководитель исследовательского центра "Аудипло" (штат Риу-Гранди-ду-Сул) Фабиану Миелничук в беседе с корр. ТАСС высказал мнение, что позиции Темера могут существенно ослабнуть в случае выхода Партии бразильской социал-демократии (ПБСД), одной из крупнейших в стране, из состава правящей коалиции. Такой вариант обсуждается сейчас представителями этой политической силы.

"ПБСД до сих пор не покинула коалицию по двум причинам. Во-первых, социал-демократы хотят, чтобы Темер успел реализовать непопулярные реформы (пенсионную и трудового законодательства - прим. ТАСС). Тогда им не придется брать на себя эту непростую задачу в случае возможного прихода к власти. Во-вторых, они опасаются, что в результате политического кризиса все же каким-то образом будут объявлены прямые досрочные выборы, на которых большие шансы на победу имеет бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва", - отметил политолог.

И Жебит, и Миелничук считают, что делать прогнозы о развязке нынешнего политического кризиса преждевременно. "Сразу после публикации разговора Темера я, как и большинство политологов, думал, что от отставки его правительство отделяют считанные дни. Но прошли уже две недели, и исполнительная власть продемонстрировала удивительную способность к выживанию в сложившихся условиях. Министры замешаны в коррупционных скандалах, имеется немало данных об их причастности к нарушениям закона, однако правительство остается у власти. Я не перестаю удивляться бразильскому обществу", - отметил руководитель "Аудипло".

Дарья Юрьева, корреспондент ТАСС в Рио-де-Жанейро