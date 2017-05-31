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Взрывом в Кабуле поврежден офис Дирекции развития и сотрудничества Швейцарии

Международная панорама
31 мая, 21:59 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков

Никто из сотрудников не пострадал

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ЖЕНЕВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Офис Дирекции развития и сотрудничества (ДРС) Швейцарии поврежден в результате совершенного в Кабуле теракта. Никто из сотрудников не пострадал, заявил в Берне Федеральный департамент иностранных дел (ФДИД).

"Офис швейцарской Дирекции развития и сотрудничества находится рядом с районом, подвергшимся атаке, - говорится в заявлении. - Вследствие сильной ударной волны были разбиты несколько окон. Сотрудники этого агентства живы и здоровы. Таким образом, нет сведений о том, что швейцарские граждане пострадали в результате теракта".

Глава ФДИД Дидье Буркхальтер выразил поддержку сотрудникам кабульского офиса ДРС, подчеркнув, что они могут рассчитывать на помощь дипломатического ведомства. Он также направил письмо с соболезнованиями своему афганскому коллеге Салахуддину Раббани. В заявлении внешнеполитического ведомства говорится о "решительном осуждении отвратительной атаки в Кабуле, приведшей к многочисленным жертвам и ранениям людей". "Все наши мысли с пострадавшими, мы выражаем наши соболезнования родственникам жертв и желаем скорейшего выздоровления раненым", - указывает ФДИД.

ДРС входит в структуру ФДИД, основной деятельностью этого подразделения швейцарского внешнеполитического ведомства является оказание помощи населению стран, вовлеченных в военные конфликты.

Теракт в Кабуле был совершен в 08:30 по местному времени (07:00 мск). Заминированная автоцистерна была подорвана на КПП, ведущем в дипломатический квартал. Министерство здравоохранения Афганистана подтвердило гибель 90 человек, еще 380 пострадали. Большинство жертв - мирные жители, включая женщин и детей.

Ранее ряд СМИ сообщили, что ответственность за взрыв в центре Кабула взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), однако афганские спецслужбы утверждают, что теракт был спланирован группировкой "Сеть Хаккани" в координации с пакистанской разведкой.

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