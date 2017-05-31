Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украинские подразделения преднамеренно обстреляли представителей Красного Креста

Международная панорама
31 мая, 23:56 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 31, мая. /ТАСС

Сотрудники Красного Креста раздавали гуманитарную помощь жителям села Пришиб Славяносербского района ЛНР

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛУГАНСК, 31 мая. /ТАСС/. Украинские подразделения преднамеренно обстреляли представителей Международного Комитета Красного Креста (МККК), которые раздавали гуманитарную помощь жителям села Пришиб Славяносербского района провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил заместитель министра государственной безопасности (МГБ) ЛНР Александр Басов.

"Вчера киевские войска совершили очередную провокацию против представителей Международного Комитета Красного Креста и мирных жителей села Пришиб, - приводит его слова агентство Луганскинформцентр. - Во время раздачи гуманитарной помощи от международной организации они попали под минометный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины". Замглавы ведомства подчеркнул, что автомобили имели символику МККК, а рядом с ними находилось около 30 мирных жителей села.

"Они произвели преднамеренный обстрел", - констатировал Басов.

23 апреля этого года также в районе села Пришиб при следовании двух машин Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ произошел подрыв на противотанковой мине автомобиля наблюдателей. В результате взрыва один сотрудник миссии погиб, еще двое получили ранения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
"Учат в школе": тесты и викторины
Сергиев Посад. Город мастеров
Фото
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Катастрофа Ту-154 Минобороны могла произойти из-за ошибок в управлении
2
Навальный заявил, что не будет исполнять решение суда по иску Усманова
3
Президент Молдавии возложил вину за высылку молдавских дипломатов на правительство
4
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"
5
СБУ запретила въезд на Украину ряду российских деятелей культуры
6
"Газпром" называет решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" промежуточным
7
Аэропорт Мельбурна возобновил работу после попытки захвата малайзийского лайнера
Темы дня
Загрузка...
Реклама