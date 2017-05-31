Украинские подразделения преднамеренно обстреляли представителей Красного Креста

ЛУГАНСК, 31 мая. /ТАСС/. Украинские подразделения преднамеренно обстреляли представителей Международного Комитета Красного Креста (МККК), которые раздавали гуманитарную помощь жителям села Пришиб Славяносербского района провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил заместитель министра государственной безопасности (МГБ) ЛНР Александр Басов.

"Вчера киевские войска совершили очередную провокацию против представителей Международного Комитета Красного Креста и мирных жителей села Пришиб, - приводит его слова агентство Луганскинформцентр. - Во время раздачи гуманитарной помощи от международной организации они попали под минометный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины". Замглавы ведомства подчеркнул, что автомобили имели символику МККК, а рядом с ними находилось около 30 мирных жителей села.

"Они произвели преднамеренный обстрел", - констатировал Басов.

23 апреля этого года также в районе села Пришиб при следовании двух машин Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ произошел подрыв на противотанковой мине автомобиля наблюдателей. В результате взрыва один сотрудник миссии погиб, еще двое получили ранения.