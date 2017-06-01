WP: Обама приобрел в Вашингтоне дом с 8 спальнями и 10 санузлами за $8 млн

ВАШИНГТОН, 1 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель приобрели в Вашингтоне дом за $8,1 млн, расположенный неподалеку от Российского культурного центра в районе Калорама. Об этом в среду сообщила газета Washington Post, которая ссылается на данные одного из агентств недвижимости.

Согласно изложенным изданием сведениям, семья арендовала этот дом после окончания президентского срока Обамы, а теперь решила выкупить его. По данным газеты, в нем восемь спален и 10 санузлов. Район Калорама на северо- западе Вашингтона является одним из старейших и самых престижных районов города. В этом районе в разное время жили такие предшественники Обамы на посту президента США, как Вудро Вильсон, Уильям Тафт, Франклин Рузвельт, Уоррен Гардинг и Герберт Гувер.

Семья Обамы планирует оставаться в Вашингтоне по меньшей мере до тех пор, пока их младшая дочь Саша не закончит школу. "Учитывая, что (бывший) президент и госпожа Обама останутся в Вашингтоне как минимум на два с половиной года, они посчитали целесообразным приобрести дом, а не снимать его", - сказал официальный представитель Обамы Кевин Льюис, слова которого приводит издание.

Оно также обратило внимание на то, что дом экс-президента США оказался самым дорогим в районе Калорама после дома основателя компании Amazon и владельца издательского дома Washington Post Джеффа Безоса, который стоит порядка $23 млн.