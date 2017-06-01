NYT: Трамп вправе помешать экс-главе ФБР Коми выступить на слушаниях в Сенате

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп вправе помешать бывшему директору ФБР Джеймсу Коми дать показания на публичных слушаниях в сенатском комитете по разведке в Конгрессе США и рассказать, как хозяин Белого дома просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом сообщила газеты The New York Times.

Как поясняет издание, глава государства вправе воспользоваться полномочиями не допускать огласки своих конфиденциальных разговоров. Это оговорено в конституции США и признается судами страны, отмечает газета. По ее мнению, при таком варианте развития событий, однако, создастся впечатление, что президенту США есть что скрывать, что навлечет на него новую волну критики.

Издание направило в связи с этим запрос в Белый дом, но в администрации отказались пояснить, как намерен поступить президент США.

Ранее The New York Times сообщила, что Трамп перед увольнением директора ФБР якобы просил его прекратить расследование в отношении Флинна, который ушел в отставку в феврале на фоне утверждений о том, что он недостаточно полно проинформировал начальство о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Издание сослалось на служебную записку, составленную экс-главой ФБР после разговора с Трампом в Белом доме 27 января.

Как заявил журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, президент США не считает достоверной информацию The New York Times о встрече с Коми. Пресс-секретарь напомнил, что эта газета и другие американские СМИ распространили информацию о встрече со ссылкой на анонимные источники.

Трамп отправил директора ФБР в отставку 9 мая. Как сообщалось ранее, принять такое решение ему посоветовали генеральный прокурор США и его заместитель, объяснившие это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои обязанности. На посту главы ФБР Коми руководил расследованием, касающимся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.