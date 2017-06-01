Южнокорейские истребители вылетели на Аляску для участия в маневрах Red Flag

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СЕУЛ, 1 июня. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Шесть южнокорейских истребителей KF-16 вылетели в четверг в США для участия в международных военно-воздушных маневрах Red Flag на авиабазе Эйлсон в штате Аляска. Об этом сообщило в четверг министерство национальной обороны Республики Корея.
Для участия в учениях южнокорейские военные также направят в США транспортный самолет C-130 и около ста военнослужащих.
Изначально планировалось, что истребители преодолеют путь до Аляски протяженностью 7700 км с дозаправкой в воздухе при поддержке американских ВВС. Однако во время полета возникли проблемы, в результате чего истребители приземлились для дозаправки на американской базе Йокота в Японии. О сути проблем не сообщается.
Маневры Red Flag будут проходить с 12 по 23 июня под командованием США. Помимо Южной Кореи, в них также примут участие Япония и Таиланд.