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Южнокорейские истребители вылетели на Аляску для участия в маневрах Red Flag

Международная панорама
1 июня, 7:46 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

Для участия в маневрах Республика Корея направила шесть истребителей KF-16, в ближайшее время на Аляску отправится транспортный самолет С-130 и около ста военнослужащих

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СЕУЛ, 1 июня. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Шесть южнокорейских истребителей KF-16 вылетели в четверг в США для участия в международных военно-воздушных маневрах Red Flag на авиабазе Эйлсон в штате Аляска. Об этом сообщило в четверг министерство национальной обороны Республики Корея.

Для участия в учениях южнокорейские военные также направят в США транспортный самолет C-130 и около ста военнослужащих.

Изначально планировалось, что истребители преодолеют путь до Аляски протяженностью 7700 км с дозаправкой в воздухе при поддержке американских ВВС. Однако во время полета возникли проблемы, в результате чего истребители приземлились для дозаправки на американской базе Йокота в Японии. О сути проблем не сообщается.

Маневры Red Flag будут проходить с 12 по 23 июня под командованием США. Помимо Южной Кореи, в них также примут участие Япония и Таиланд.

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