Guardian: британские подлодки с ядерным оружием уязвимы перед кибератаками

ЛОНДОН, 1 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британские подводные лодки, оснащенные ракетной системой Trident с ядерными боеголовками, уязвимы перед кибератаками, что может обернуться потерей контроля над их ядерным арсеналом. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на доклад Британо-американского совета по информационной безопасности (BASIC).

Министерство обороны Великобритании неоднократно, как отмечает издание, заявляло, что компьютеры британских субмарин не могут быть взломаны, когда они находятся в открытом море, поскольку у них отсутствует связь с интернетом. Однако кибернападение, введение вредоносной программы, возможно, по мнению экспертов, например, во время их обслуживания на базе ВМС Клайд в Фаслейне (Шотландия).

"У подлодок на боевом дежурстве, безусловно, нет соединения с интернетом или другими сетями, за исключением тех моментов, когда происходит получение (очень простой) информации извне, - говорится в документе. - В соответствии с этим чиновники порой заявляют, что Trident защищены от взлома. Однако эти (утверждения) являются заведомо неверными".

Весь ядерный арсенал Великобритании размещен на четырех подлодках типа Vanguard, базирующихся на базе ВМС Клайд к северо-западу от шотландского города Глазго. В планы британского правительства входит модернизация сил ядерного сдерживания, проект которой предусматривает создание нового подводного флота из четырех субмарин, оснащенных ракетами Trident. На эти цели планируется израсходовать в общей сложности 31 млрд фунтов стерлингов (почти $40 млрд).