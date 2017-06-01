Reuters: США и Китай попросят ООН расширить санкции в отношении КНДР

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. США и Китай, как ожидается, в четверг представят Совету Безопасности ООН проект резолюции о внесении ряда северокорейских физических и юридических лиц в санкционный список в связи с продолжающимися испытаниями Пхеньяном баллистических ракет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По данным агентства, голосование по проекту может пройти уже в пятницу.

Ранее в четверг санкционный список в отношении КНДР расширило Министерство финансов США. Под ограничения, в частности, попал россиянин и три российские компании, включая "Независимую нефтегазовую компанию" (ННК).

21 мая в КНДР был произведен очередной запуск баллистической ракеты средней дальности Pukgukson-2 ("Пуккыксон-12"). По данным информационного агентства ЦТАК, испытание, которым руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын, было проведено "для оценки технических показателей этой системы вооружений в боевых условиях". СБ ООН осудил очередное ракетное испытание в КНДР и пригрозил ей ужесточением санкций. В заявлении для печати члены Совбеза назвали поведение Пхеньяна "дестабилизирующим и вопиющим", потребовав отказаться от проведения ракетных и ядерных испытаний.