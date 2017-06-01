Минтранс ФРГ заявил о манипуляциях со стороны Audi с выбросами в атмосферу

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БЕРЛИН, 1 июня. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Министр транспорта ФРГ Александер Добриндт заявил о том, что немецкий автопроизводитель Audi устанавливал на свои машины специальное программное обеспечение, которое позволяло изменять данные по выбросам вредных веществ в атмосферу. Об этом сообщило сегодня агентство DPA.
Программное обеспечение включалось в момент, когда автомобиль проходил технический осмотр. Речь идет о 24 тысячах машин, произведенных с 2009 по 2013 год. Проблема касается моделей Audi A8 и A7, оснащенных дизельными двигателями, пишет агентство.
Audi является дочерним предприятием концерна Volkswagen, который ранее был уличен в аналогичных махинациях.