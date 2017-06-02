Австралия ввела санкции в отношении пяти граждан КНДР

СИДНЕЙ, 2 июня. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Австралия ввела "целевые финансовые санкции и запрет на въезд" для пяти граждан КНДР. Об этом объявила министр иностранных дел страны Джули Бишоп.

Это решение принято в контексте автономных санкций Австралии в ответ на отказ КНДР свернуть ядерную и ракетную программы, которые она продолжает реализовывать в нарушение множества резолюций Совета Безопасности ООН, сообщила глава австралийского внешнеполитического ведомства.

"Наши автономные меры являются вкладом в международные усилия по оказанию давления на КНДР, они дополняют санкционный режим, установленный резолюциями СБ ООН и нашими партнерами, - подчеркнула министр. - Мы продолжим работу с союзниками и партнерами, включая США, Японию, Республику Корея и Китай, по поддержанию глобального мира и стабильности".