СМИ: на заседании в Женеве КНДР отстаивала право страны на самооборону

ПХЕНЬЯН, 2 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Запуск баллистической ракеты был произведен Пхеньяном "в соответствии с законным правом на самооборону". Об этом, как сообщает в пятницу газета "Нодон синмун", заявил представитель КНДР на проходившем в Женеве пленарном заседании Конференции по разоружению.

"Запуск ракеты был произведен (29 мая) в соответствии с законным правом на самооборону, чтобы противодействовать безумным агрессивным действиям США, способствующим эскалации напряженности на Корейском полуострове", - подчеркнул он. В этой связи представитель КНДР расценил "как вмешательство во внутренние дела прозвучавшую в ряде стран критику в адрес Пхеньяна по поводу испытания ракеты".

Он также осудил Совет Безопасности ООН, который "поднимает вопрос о принятых Пхеньяном мерах по укреплению обороноспособности, но не реагирует на проведенные в США испытания межконтинентальных баллистических ракет". Такая политика СБ ООН "свидетельствует о дискриминации и проявлении двойных стандартов", считают в Пхеньяне. Представитель КНДР предупредил, что "его страна будет по прежнему укреплять ядерные силы сдерживания до тех пор, пока Вашингтон и его вассалы проводят враждебную политику".

29 мая КНДР произвела успешный запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, который стал девятым в этом году. Как сообщило информационное агентство ЦТАК, ракета поразила обозначенную цель с отклонением в семь метров. Испытанием руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, который распорядился сосредоточить усилия на развитии мощных стратегических вооружений на базе достигнутого успеха.

Согласно сообщению информагентства, запуск был произведен с целью тестирования стабильности полета баллистической ракеты, снабженной боеголовкой. Одновременно испытание проходила новая пусковая самоходная установка.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР проводить тесты баллистических ракет. В Пхеньяне эти документы не признают, ссылаясь на право укреплять обороноспособность страны на фоне агрессивной политики США.