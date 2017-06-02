Южная Корея проведет новую оценку влияния комплекса ПРО THAAD на экологию

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СЕУЛ, 2 июня. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Администрация президента Республики Корея (РК) намерена провести новую оценку влияния американского комплекса ПРО THAAD на окружающую среду. Об этом сообщил в пятницу телеканалу KBS представитель этого государственного органа.
По его словам, днем ранее состоялась встреча представителей администрации и министерства окружающей среды. "В администрации президента пытаются понять, почему прежние власти предпочли небольшую проверку экологичности проекта полномасштабному исследованию на эту тему", - отметил он.
Планируется также внимательно изучить процедуру передачи земли под размещение комплексов ПРО. В Министерстве обороны в этой связи заявляют, что под нужды THAAD был отведен небольшой участок территории, поэтому масштабная оценка влияния на экологию не проводилась. Кроме того, отмечает военное ведомство, поскольку земля была передана американской стороне, то в соответствии с Соглашением о статусе американских войск в Корее (SOFA), на нее не распространяются законы РК.
Тем не менее администрация президента намерена до конца июня провести тщательную оценку влияния проекта на окружающую среду. "Таким образом, вполне возможно, что план размещения комплексов THAAD в этом году может быть не выполнен", - отмечает KBS.
Договоренность между США и Республикой Корея о размещении в стране системы THAAD была достигнута в период правления предыдущего президента Пак Кын Хе, которая в марте была отстранена от власти решением суда из-за коррупционного скандала. В ходе избирательной кампании нынешний президент РК Мун Чжэ Ин предлагал смягчить политику по отношению к КНДР и выступал против размещения в стране американского противоракетного комплекса.