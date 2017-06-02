Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Южная Корея проведет новую оценку влияния комплекса ПРО THAAD на экологию

Международная панорама
2 июня, 8:18 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

Кроме того, планируется внимательно изучить процедуру передачи земли под размещение комплексов ПРО

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 2 июня. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Администрация президента Республики Корея (РК) намерена провести новую оценку влияния американского комплекса ПРО THAAD на окружающую среду. Об этом сообщил в пятницу телеканалу KBS представитель этого государственного органа.

По его словам, днем ранее состоялась встреча представителей администрации и министерства окружающей среды. "В администрации президента пытаются понять, почему прежние власти предпочли небольшую проверку экологичности проекта полномасштабному исследованию на эту тему", - отметил он.

Планируется также внимательно изучить процедуру передачи земли под размещение комплексов ПРО. В Министерстве обороны в этой связи заявляют, что под нужды THAAD был отведен небольшой участок территории, поэтому масштабная оценка влияния на экологию не проводилась. Кроме того, отмечает военное ведомство, поскольку земля была передана американской стороне, то в соответствии с Соглашением о статусе американских войск в Корее (SOFA), на нее не распространяются законы РК.

Тем не менее администрация президента намерена до конца июня провести тщательную оценку влияния проекта на окружающую среду. "Таким образом, вполне возможно, что план размещения комплексов THAAD в этом году может быть не выполнен", - отмечает KBS.

Договоренность между США и Республикой Корея о размещении в стране системы THAAD была достигнута в период правления предыдущего президента Пак Кын Хе, которая в марте была отстранена от власти решением суда из-за коррупционного скандала. В ходе избирательной кампании нынешний президент РК Мун Чжэ Ин предлагал смягчить политику по отношению к КНДР и выступал против размещения в стране американского противоракетного комплекса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Республика Корея
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Фото
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин не относит Сноудена к предателям, но одобряет не все его действия
2
В ВМС США передан авианосец нового класса
3
"Драматическое решение": мировая реакция на выход США из Парижского соглашения по климату
4
В Подмосковье при столкновении двух автобусов пострадали 13 человек
5
СМИ: Трамп сразу после прихода к власти пытался отменить санкции против РФ
6
CNN: США выделили бомбардировщики B-52 для учений НАТО у границ РФ
7
СМИ: выход США из Парижского соглашения стал победой советника Трампа Стива Бэннона
Темы дня
Загрузка...
Реклама