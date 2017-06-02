Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов

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КИШИНЕВ, 2 июня. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Парламент Молдавии отклонил предложение оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) заслушать правительство о причинах высылки из страны российских дипломатов.
"Это серьезная, беспрецедентная в истории молдавско-российских отношений провокация правящей проевропейской коалиции против президента Молдавии Игоря Додона, который многое сделал в последнее время для развития молдавско-российских отношений. Это атака против молдавских трудовых мигрантов в России, это атака против молдавских экспортеров, которые получили перспективу поставлять свою продукцию на российский рынок. Чиновники, принявшие такое решение, допустили серьезную провокацию против интересов нашей страны", - заявил на заседании парламента депутат от ПСРМ Влад Батрынча.
Социалисты, которые поддерживают президента Додона, потребовали вызвать в парламент министра иностранных дел и европейской интеграции Андрея Галбура и директора Службы информации и безопасности Михая Балана, которые приняли решение о высылке из Молдавии российских дипломатов. Однако депутаты правящей коалиции проевропейских партий отклонили это предложение.
В Кишиневе тем временем начались протесты против политики ухудшения отношений с Россией. Их проводят активисты Нашей партии.
В понедельник пятеро дипломатов посольства России в Молдавии объявлены персонами нон грата. В среду МИД РФ принял решение о симметричном ответе - высылке пяти молдавских дипломатов из России.