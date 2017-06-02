Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов

Международная панорама
2 июня, 12:51 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Вениамин Демидецкий

В Кишиневе тем временем начались протесты против политики ухудшения отношений с Россией

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИШИНЕВ, 2 июня. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Парламент Молдавии отклонил предложение оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) заслушать правительство о причинах высылки из страны российских дипломатов.

Читайте также новости по теме:
Дипломатический конфликт между Россией и Молдавией
© Михаил Почуев/ТАСС

Обменялись высылкой: в чем причины дипломатического конфликта Молдавии и России

Додон: правительство Молдавии пытается рассорить страну с Россией

Небензя: говорить о влиянии высылки дипломатов РФ на перспективы Молдавии в ЕврАзЭС рано

"Это серьезная, беспрецедентная в истории молдавско-российских отношений провокация правящей проевропейской коалиции против президента Молдавии Игоря Додона, который многое сделал в последнее время для развития молдавско-российских отношений. Это атака против молдавских трудовых мигрантов в России, это атака против молдавских экспортеров, которые получили перспективу поставлять свою продукцию на российский рынок. Чиновники, принявшие такое решение, допустили серьезную провокацию против интересов нашей страны", - заявил на заседании парламента депутат от ПСРМ Влад Батрынча.

Социалисты, которые поддерживают президента Додона, потребовали вызвать в парламент министра иностранных дел и европейской интеграции Андрея Галбура и директора Службы информации и безопасности Михая Балана, которые приняли решение о высылке из Молдавии российских дипломатов. Однако депутаты правящей коалиции проевропейских партий отклонили это предложение.

В Кишиневе тем временем начались протесты против политики ухудшения отношений с Россией. Их проводят активисты Нашей партии.

В понедельник пятеро дипломатов посольства России в Молдавии объявлены персонами нон грата. В среду МИД РФ принял решение о симметричном ответе - высылке пяти молдавских дипломатов из России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дипломатический конфликт между Россией и Молдавией
Страны
Россия Молдавия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Фото
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Смольный опроверг информацию о поиске замены и.о. директора Исаакиевского собора
2
Рособрнадзор запретил прием в два вуза
3
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
4
Четверых военных из РФ сняли с поезда на границе с Литвой
5
В ВМС США передан авианосец нового класса
6
Число погибших в перестрелке на западе Москвы увеличилось до двух человек
7
СК начал проверку по факту ДТП в Подмосковье с участием двух автобусов
Темы дня
Загрузка...
Реклама