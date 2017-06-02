Украинские военные заявили о занятии новых позиций в "серой зоне" Донбасса

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Украинские военные заявили о продвижении на полтора километра в глубь так называемой серой зоны, разделяющей противоборствующие стороны в Донбассе.

"Бойцы 93-й отдельной гвардейской механизированной Харьковской бригады... улучшили свое тактическое положение, продвинувшись вперед на расстояние около 1,5 км в так называемую серую зону, ближе к Бахмутской трассе, где были оборудованы новые позиции", - сообщает бригада на своей странице в Facebook.

Военные также информировали, что "продвижению вперед предшествовали месяцы кропотливой работы разведывательных подразделений, которые изучали местность, особенности минирования данной территории". Только после этого "механизированные подразделения бригады вышли вперед, в отдельных случаях сократив расстояние к позициям противника до 200 метров, и закрепились, создав систему хорошо укрепленных и оборудованных опорных и наблюдательных пунктов".

Таким образом, утверждается в сообщении, "линию фронта удалось немного выровнять, а занятие господствующих высот позволило лучше контролировать противника и иметь выгодные условия для обороны".

"Ползучее наступление"

В соответствии с комплексом мер по выполнению минских соглашений, подписанных участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в феврале 2015 года, стороны должны были отвести все тяжелое вооружение в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 километров. В сентябре 2015 года участниками контактной группы было выработано дополнение к комплексу мер о создании 30-километровой буферной зоны ("серой зоны") путем отвода каждой из сторон легкого вооружения на 15 километров от линии разграничения.

Однако Киев в нарушение минских договоренностей начал осуществлять тактику "ползучего наступления", захватывая населенные пункты в "серой зоне". По данным ДНР и ЛНР, в течение 2015 и 2016 годов украинские военные заняли уже восемь населенных пунктов в буферной зоне: Пищевик, Павлополь, Виноградное, Гнутово, Широкино, Бахмутовка, Жованка, Троицкое.

Власти в Киеве уже открыто говорят о проводимой ими "ползучей деоккупации" Донбасса. Так, 1 июня замминистра по вопросам неподконтрольных территорий Георгий Тука в эфире телеканала "112. Украина" заявил, что ВСУ постепенно продвигаются вглубь, под контроль военных берутся "те территории, которые называются "серыми зонами". "Я считаю, что мы делаем все абсолютно правильно. Надеюсь на дальнейший успех", - сказал он.