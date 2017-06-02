Украинские СМИ отмечают всплеск криминальных разборок в стране

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Ряд громких преступлений с применением огнестрельного оружия совершен в последние дни на Украине, сообщает украинский телеканал "112".

"Только в Киеве в течение нескольких последних дней произошло два кровавых и громких преступления: убийство советника директора "Укрспирта" и покушение на участников силовой операции в Донбассе Адама Осмаева и Амину Акуеву. Не обошлось без гранат на улице, смертельных драк и рейдерства", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, 30 мая в столице Украины застрелен советник директора госпредприятия "Укрспирт" Виктор Панков. Убийцы произвели около пяти выстрелов и беспрепятственно скрылись на автомобиле. "Полиция объявила план "Перехват", но задержать преступников не удалось. Среди версий преступления - профессиональная деятельность Панкова", - отмечает "112".

1 июня в Киеве же было совершено покушение на участника силовой операции в Донбассе Адама Осмаева. Киллер тяжело ранил его, но сам пострадал от ответного выстрела, произведенного женой Осмаева, также бывшей участницей операции на востоке Украины, у которой при себе было оружие. Следствие, обнаружившее у убийцы документы гражданина Украины, тем не менее поторопилось выступить с версией о российском следе преступления.

В Винницкой области в тот же день произошла вооруженная попытка рейдерского захвата одной из сельскохозяйственных ферм. Вооруженные люди в балаклавах устроили стрельбу, в результате которой шесть человек получили ранения. Полиция задержала 45 человек, изъяла восемь помповых ружей, пять травматических пистолетов, а также два охотничьих карабина.

В Одессе, сообщает далее телеканал, во время массовой драки в одном из кафе в результате поножовщины один человек погиб, еще четверо пострадали.

В Киеве прямо на улице прохожие нашли боевую гранату РГД-5 с запалом. К счастью, боевое устройство не успело сработать. Полиция начала уголовное расследование.

Всплеск преступности

После начала силовой операции на востоке Украины весной 2014 года страну наводнило боевое оружие и фиксируется рост преступлений с его применением. Как отмечал ранее лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук, с января по сентябрь 2016 года преступность превысила показатели 2015 года почти на 50%. "За этот период было зафиксировано более 65 тыс. преступлений, из которых нераскрытыми остались практически 85%. Столица лидирует по количеству убийств, почти 44% из них остаются нераскрытыми", - отметил он.

Фигурантами резонансных преступлений, по словам Медведчука, часто являются представители добровольческих батальонов из зоны силовой операции, а также участники национал-радикальных группировок. "Власть, которая на протяжении нескольких лет попустительствовала радикалам, молчаливо поддерживая их так называемые патриотически мотивированные акции, несет полную ответственность за разгул радикализма в стране", - заявлял политик. Другой причиной всплеска преступности лидер "Украинского выбора" считает нищету и безысходность основной массы населения в результате проводимого властями курса на евроинтеграцию.

Отмечая в начале этого года разгул преступности в стране, председатель подкомитета Верховной рады по правам человека Вадим Рабинович подчеркивал, что "Украина отброшена в криминальные 90-е". "За эти два года преступность в стране возросла почти в два раза, а столица превратилась в город, опасный для проживания", - сказал депутат.

По данным Генпрокуратуры, за 2016 год в стране было открыто почти 1 млн 125 тыс. уголовных дел. При этом уровень раскрываемости преступлений за три последних года резко снизился. Как сообщал в феврале генпрокурор Юрий Луценко, в Киеве раскрываемость преступлений составляет 16%, в Одессе - 20%, в Харьковской области - 22%. Показатели по тяжким преступления, по словам генпрокурора, еще ниже.