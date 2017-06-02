Reuters: следствие проверит связи экс-помощника президента США Флинна с Турцией

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Специальный прокурор в деле о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы в США Роберт Мюллер в рамках расследования намерен проверить связи экс-помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна с Турцией. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Флинн занял должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности в январе этого года, однако всего месяц спустя был вынужден подать в отставку, поскольку якобы недостаточно полно проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. После ухода Флинна с поста американские СМИ сообщили о том, что он ранее зарегистрировался в министерстве юстиции США в качестве "иностранного агента" и представлял интересы Турции.

По данным Reuters, в расследовании примет участие большое жюри.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая Минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования предполагаемого вмешательства РФ в выборы. Это решение поддержали многие республиканцы и демократы в Конгрессе США.

В четверг специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США направил Флинну повестку для дачи показаний в рамках этого расследования.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.