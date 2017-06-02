Белый дом не стал прояснять ситуацию вокруг дипсобственности РФ в США

ВАШИНГТОН, 2 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Белый дом отказался пролить свет на ситуацию вокруг дипломатических дач России в США, в отношении которых предыдущая американская администрация ввела ограничительные меры.

"Госдепартамент ранее выступил с комментариями на эту тему, заявив, что "США и Россия не достигли соглашений", и прогнозируя, что переговоры будут продолжаться. Координацией по этому вопросу занимается Госдепартамент. Они очень ясно сказали, где мы (в настоящий момент - прим. ТАСС) находимся применительно к данному вопросу", - сказал на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, комментируя ситуацию вокруг означенной дипломатической собственности в свете недавней публикации в газете The Washington Post. Последняя сообщила в среду, что новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом склоняется к тому, чтобы вернуть россиянам их дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, но, возможно, на определенных условиях.

По сведению газеты, Вашингтон прекратил увязывать разблокировку этой дипсобственности с другими вопросами, что пытался делать ранее, невзирая на протесты Москвы. Помощник госсекретаря США по связям с прессой Роберт Хэммонд уточнил, что окончательной договоренности нет, и что вопрос будет обсуждаться на намеченных на июнь переговорах в Санкт-Петербурге. В пресс-службе Госдепартамента США корр. ТАСС отказались предоставить дополнительные сведения насчет того, на каком уровне и когда именно пройдут эти консультации в Санкт-Петербурге.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в четверг заявил ТАСС, что Москва по официальным каналам не получала информации от США о возвращении российской дипсобственности. "Мы никакой официальной информации от Вашингтона не получали", - сказал он. "То, что публикуется этими СМИ, в данном случае The Washington Post, мы делим надвое. До получения официальной информации от правительства США и его представителей эту тему мы не воспринимаем как повод для каких-то действий со своей стороны ", - добавил дипломат.

"Откровенно говоря, с большим недоверием относимся к средствам массовой информации, которые паразитируют на антироссийском угаре в США, "Вашингтон пост" в их числе и, я бы даже сказал, в первых рядах", - указал Рябков.

История вопроса

За пару дней до Нового года прежняя администрация США, которую возглавлял президент Барак Обама, ввела новые санкции в отношении некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления (бывшего Главного разведывательного управления, ГРУ) Генштаба Вооруженных сил. Кроме того, власти США объявили персона нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и Генерального консульства в Сан-Франциско и закрыли российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Вашингтон связал эти санкции с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых уходящие власти США обвиняют Россию. Москва эти инсинуации решительно отвергает.

На специальном брифинге для журналистов, проведенном 29 декабря, представители администрации США высокого ранга уточнили, что "доступ всему российскому персоналу к этим двум комплексам (то есть дачам в Мэриленде и Нью-Йорке) закрывается с полудня 30 декабря". "В рамках (американского) Закона об иностранных миссиях у нас есть полномочия ограничивать их (дипломатов) доступ к такой (недвижимой) собственности с учетом их модели поведения", - утверждал один из ведущих спецбрифинга.

Власти США присмотрят?

При этом в Госдепартаменте США фактически заявили, что теперь будут присматривать за этими двумя объектами, которые, как подтверждал ранее министр иностранных дел Сергей Лавров, являются "государственной собственностью Российской Федерации". "Госдепартамент США будет обеспечивать охрану и поддерживать в исправном состоянии эту (российскую недвижимую) собственность в соответствии со своими обязанностями", - сказала в январе корр. ТАСС сотрудник американского внешнеполитического ведомства. Она отказалась отвечать на многочисленные вопросы о том, как теперь будет выглядеть банальный уход за дачами, к примеру, экстренные ремонтные работы в случае прорыва водопровода, и могут ли россияне нанять из числа местных специализированных компаний тех, кто станет временно обеспечивать бесперебойное функционирование жилищно- коммунальных систем на этих двух объектах.

Проигнорировала американский дипломат и вопрос о том, считают ли в Госдепартаменте США, что его персонал теперь имеет право доступа на эти дачи. Она также не пожелала прояснить, кто обладает полномочиями по отмене решений о лишении россиян доступа на эти объекты - госсекретарь или президент США.

По свидетельству Лаврова, "дачи использовались для того, чтобы в период зимних каникул там отдыхали дети", "там традиционно открываются детские лагеря отдыха". "Как я понимаю из сообщений американской администрации, эти дачи объявлены "шпионскими гнездами", - с сарказмом заметил шеф российской дипломатии.

Иммунитет снят

Согласно имеющимся у корр. ТАСС достоверным данным, правительство США после объявления о применении санкций сняло дипломатический иммунитет с обеих дач. Речь в данном случае идет о привилегии, предоставляемой местной стороной.

Тем не менее некоторые специалисты убеждены, что госсекретарь США в действительности не полномочен накладывать ограничение на пользование имуществом, которое принадлежит иностранному лицу на правах собственности.

Международное право и американские законы

Со своей стороны Москва не признала правомерность решений ушедшей американской администрации в отношении дипломатических дач, сообщил в январе корр. ТАСС руководитель пресс-службы посольства России в США Николай Лахонин.

По его словам, позиция России заключается в том, что означенные шаги США противоречат как международному праву, так и национальному американскому законодательству. "Мы не признаем правомерность действий американской стороны, противоречащих основополагающим нормам международного права, а также положениям внутреннего законодательства США, которое гарантирует защиту права собственности", - подчеркнул глава пресс-службы посольства.