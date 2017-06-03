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Суд продлил на 30 дней арест обвиняемым по делу о событиях в Одессе 2 мая

Международная панорама
3 июня, 0:45 UTC+3 ОДЕССА ОДЕССА 3, июня. /ТАСС

Также на заседании подсудимые заявили отвод новому прокурору, однако коллегия судей не поддержала заявителей

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ОДЕССА, 3 июня. /ТАСС/. Коллегия судей Черноморского (бывшего Ильичевского) городского суда приняла решение оставить под стражей еще на месяц обвиняемых по делу о беспорядках и пожаре в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей на 30 дней обвиняемым по делу о беспорядках", - говорится в решении суда, которое было зачитано поздно вечером в пятницу, 2 июня.

На судебном заседании был рассмотрен ряд ходатайств обвиняемых. Подсудимые, в частности, заявили отвод новому прокурору, однако коллегия судей не поддержала заявителей.

Дело о событиях в Одессе в мае 2014 года сейчас рассматривает коллегия Черноморского городского суда из трех судей.

Изначально дело о трагедии 2 мая 2014 года рассматривал Малиновский суд Одессы. Процесс сопровождал отвод судей, из- за чего новая коллегия начинала слушания заново. Позже дело перенаправили в Киевский суд Одессы, но там не удалось сформировать коллегию. После этого решением Апелляционного суда Одесской области рассмотрение дела перенесено в Черноморск.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны майдана сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.

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