ABC: глава минюста США не уведомлял Коми о недовольстве его работой на посту директора ФБР

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс, а также его заместитель Род Розенстайн не уведомляли Джеймса Коми о том, что имеют претензии к его работе на посту директора ФБР до того, как было принято решение его уволить. Об этом сообщил телеканал ABC.

По сведениям его источников, ни Сешнс, ни Розенстайн в течение нескольких месяцев до отстранения Коми от должности не выражали в беседах с ним какого-либо недовольства тем, как он выполняет свои обязанности. В частности, из-за этого, как отмечает телеканал, Коми был чрезвычайно рассержен решением президента Дональда Трампа уволить его. О своем отстранении от должности Коми узнал из репортажа, показанного по телевизору.

В публикации говорится, что Сешнс и Розенстайн при этом минувшей зимой, еще до назначения их на должности в Министерстве юстиции, обсуждали работу Коми и пришли к согласию относительно того, что директора ФБР следует сменить. Они полагали, что глава ФБР допустил массу серьезных ошибок.

Коми, как ожидается, выступит в спецкомитете Сената Конгресса США по разведке 8 июня. Первая часть слушаний пройдет в открытом режиме, затем Коми и законодатели продолжат уже за закрытыми дверями. Слушания пройдут по теме "попыток Российской Федерации вмешаться в выборы в США 2016 года".

Трамп отправил директора ФБР в отставку 9 мая. Как сообщалось, принять такое решение ему посоветовали Сешнс и Розенстайн, объяснившие это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои обязанности. Последний занимал пост главы спецслужбы менее четырех лет, он был назначен на него летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы.

На посту главы ФБР Коми руководил расследованием, касающимся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией. Ранее газета The New York Times заявила, что Трамп перед увольнением главы ФБР просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна.