Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генпрокуратура Украины заявила о сотрудничестве с США в расследовании дел против Януковича

Международная панорама
3 июня, 11:17 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, июня. /ТАСС

В прокуратуре отметили, что такое взаимодействие соответствует нормам Уголовно-процессуального кодекса Украины

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины сотрудничает с США в расследовании уголовных дел в отношении украинского экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщило в субботу информагентство УНН со ссылкой на информацию прокуратуры.

"В уголовных делах в отношении бывшего президента Виктора Януковича Генпрокуратура Украины сотрудничает с компетентными органами США", - отмечается в сообщении. При этом, как добавили в прокуратуре, такое взаимодействие соответствует нормам Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Генпрокуратура направляет в Департамент юстиции США "все запросы украинских органов следствия о правовой помощи в уголовных делах".

Уголовное дело против Януковича о госизмене находится на рассмотрении в Оболонском районном суде Киева, который провел уже три предварительных заседания, после чего был объявлен перерыв до 16 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Украина
Персоны
Янукович, Виктор Федорович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Сергиев Посад. Город мастеров
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Зампостпреда РФ при ООН потребовал от США разъяснений по поводу санкций в отношении КНДР
2
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
3
Глава Пентагона: США не откажутся от военного присутствия в Азии
4
Минобороны РФ получит 14 вертолетов Ка-52 в 2017 году
5
Почти 50 авиарейсов отменены или задержаны в Шереметьеве и Домодедове
6
Минобороны опубликовало кадры первых пусков "Искандеров" за пределами России
7
Экс-начальник подмосковного управления Росгвардии Лаушкин объявлен в розыск
Темы дня
Загрузка...
Реклама