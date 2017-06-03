Генпрокуратура Украины заявила о сотрудничестве с США в расследовании дел против Януковича

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КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины сотрудничает с США в расследовании уголовных дел в отношении украинского экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщило в субботу информагентство УНН со ссылкой на информацию прокуратуры.
"В уголовных делах в отношении бывшего президента Виктора Януковича Генпрокуратура Украины сотрудничает с компетентными органами США", - отмечается в сообщении. При этом, как добавили в прокуратуре, такое взаимодействие соответствует нормам Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Генпрокуратура направляет в Департамент юстиции США "все запросы украинских органов следствия о правовой помощи в уголовных делах".
Уголовное дело против Януковича о госизмене находится на рассмотрении в Оболонском районном суде Киева, который провел уже три предварительных заседания, после чего был объявлен перерыв до 16 июня.