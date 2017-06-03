Украинская киберполиция помогает провайдерам блокировать российские соцсети

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Киберполиция Украины следит за блокировкой российских ресурсов, запрещенных на территории страны, и помогает интернет-провайдерам ограничивать доступ к ним. Об этом сообщила пресс-служба украинской Нацполиции.

"Департамент киберполиции предоставил практические рекомендации украинским интернет-провайдерам относительно того, как без закупки специального технического оборудования блокировать доступ к веб-ресурсам, которые запрещены на территории Украины", - отметили в пресс-службе. В киберполиции также сообщили, что реагируют "на сообщения о продолжении деятельности веб-сайтов, доступ к которым ограничен".

16 мая президент Украины Петр Порошенко расширил санкции против российских социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Доступ к этим ресурсам должен быть заблокирован, также под запрет попало использование бухгалтерского программного продукта 1С.

Эти запреты раскритиковали как внутри страны, так и за рубежом. Пользователи соцсетей подали около 60 петиций в различные инстанции, добиваясь отмены санкций.