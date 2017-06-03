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На Украине разрабатывают законопроект о свободном обращении оружия

Международная панорама
3 июня, 12:32 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, июня. /ТАСС

Отмечается, что доступ к оружию получают "люди, которые без замечаний служили" в армии, Нацполиции и СБУ

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КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады разрабатывают законопроект о свободном обращении оружия в стране, документ должен быть готов к осени. Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

"Я знаю, что мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект, я готов его подписать. Я считаю, что надо делать первый шаг - определить те категории людей, которым мы не боимся давать короткоствольное оружие. Это люди, которые без замечаний служили в армии, люди, которые без замечаний служили в Нацполиции, в СБУ (Службе безопасности Украины)", - сказал он в эфире "Пятого канала".

По словам Пашинского, осенью данный законопроект планируют внести на рассмотрение, "обсудить его и двигаться уже дальше".

После начала силовой операции в Донбассе весной 2014 года Украину наводнило боевое оружие и фиксируется рост преступлений с его применением. Как отмечал ранее лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук, с января по сентябрь 2016 года преступность превысила показатели 2015 года почти на 50%.

Фигурантами резонансных преступлений, по словам Медведчука, часто являются представители добровольческих батальонов из зоны силовой операции, а также участники национал-радикальных группировок.

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