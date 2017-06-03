Мэр Риги Нил Ушаков рассчитывает на поддержку более 53% избирателей на выборах в гордуму

РИГА, 3 июня. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Действующий мэр латвийской столицы, лидер социал-демократической партии "Согласие", представляющей интересы русскоязычного населения страны, Нил Ушаков рассчитывает сохранить действующую коалицию в Рижской думе и надеется на поддержку более 53% избирателей по результатам проходящих здесь муниципальных выборов.

"Настроение хорошее, пришли голосовать всей семьей", - сказал градоначальник журналистам на избирательном участке. "Объединенный список партий "Согласие" и "Честь служить Риге!" на выборах в Риге получит более 53% голосов", - отметил он. "Сам я тоже проголосовал за этот список, который получит на выборах 53-54% голосов", - добавил политик.

За 60 мест в Рижской думе борются 11 политических партий и объединений. Лидерами предвыборной гонки в столице считаются "Согласие" и возглавляемая вице-мэром Андрисом Америксом партия "Честь служить Риге!". Эти политические силы стартовали на выборах с общим списком кандидатов в депутаты.

Данные ЦИК

По состоянию на 12:00 (время совпадает с московским) свыше 27% избирателей (более 393 тыс. человек) приняли участие в голосовании на выборах в местные органы самоуправления Латвии. Как сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики, число проголосовавших досрочно включено в эти данные.

955 избирательных участков на всей территории страны открыты до 22:00. Досрочное же голосование прошло с 31 мая по 2 июня и в нем приняло участие 11,58% избирателей (более 167 тыс. граждан).

Уже обработанную информацию об активности избирателей на выборах Центризбирком также предоставит около 17:00 и 21:00, а окончательные данные о явке - около полуночи. Первые предварительные результаты голосования ЦИК начнет публиковать после полуночи. Подсчет голосов планируется закончить в воскресенье.

По информации Государственной полиции страны, с 31 мая (дата начала досрочного голосования - прим. ТАСС) было зарегистрировано свыше 30 случаев возможных нарушений на выборах, в том числе запрет на предвыборную агитацию в "день тишины" 2 июня. В свою очередь полиция Латвии начала два уголовных процесса о подкупе избирателей на выборах.

Всего на выборах в местные органы самоуправления в Латвии зарегистрировано более 1,4 млн избирателей. Участвовать в голосовании могут совершеннолетние граждане Латвии и других стран ЕС, имеющие право голоса. При этом в выборах в очередной раз не могут принять участие около 252 тыс. русскоязычных неграждан, которые после отделения двухмиллионной Латвии от СССР в 1991 году были лишены гражданства этой балтийской республики.