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В киевском аэропорту задержан гражданин РФ, разыскиваемый Интерполом

Международная панорама
3 июня, 14:05 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, июня. /ТАСС

Мужчина подозревается в причастности к террористической деятельности

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КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали гражданина Российской Федерации, которого разыскивает Интерпол по подозрению в причастности к террористической деятельности. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства.

"В столичном аэропорту пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали мужчину, который находился в международном розыске. Его обнаружили в аэропорту Киев при осуществлении паспортного контроля. На 33-летнего россиянина, который прилетел рейсом из Анкары, сработала база данных Интерпола", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, россиянин разыскивался Интерполом "за возможную причастность к террористической деятельности". По данному факту проинформированы дежурные украинского бюро Интерпола.

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