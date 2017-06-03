В киевском аэропорту задержан гражданин РФ, разыскиваемый Интерполом

Будущее в каршеринге: на ПМЭФ обсудили как будет развиваться транспортЭкономика и бизнес 3 июня, 14:40
Жуков: результаты российских легкоатлетов показывают, что они не теряли времени даромСпорт 3 июня, 14:38
"Ювентус" дал мне все, но сейчас я тренирую "Реал": пятый финал ЗиданаСпорт 3 июня, 14:29
Фурсенко: Луческу тяжело после "Шахтера", где он привык работать под крылом олигархаСпорт 3 июня, 14:24
"Матч ТВ" покажет бой между Ковалевым и Уордом в прямом эфиреСпорт 3 июня, 14:16
Веснина проиграла Суарес Наварро в третьем круге Roland GarrosСпорт 3 июня, 14:01
Бах надеется, что комиссии МОК примут решение по допинговому расследованию в РФ до ОИ-2018Спорт 3 июня, 13:58
Фурсенко сообщил, что окончательно вступит в должность президента ФК "Зенит" 23-25 июняСпорт 3 июня, 13:52
Путин рассчитывает на появление новых масштабных проектов в Арктике с иностранным участиемЭкономика и бизнес 3 июня, 13:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали гражданина Российской Федерации, которого разыскивает Интерпол по подозрению в причастности к террористической деятельности. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства.
"В столичном аэропорту пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали мужчину, который находился в международном розыске. Его обнаружили в аэропорту Киев при осуществлении паспортного контроля. На 33-летнего россиянина, который прилетел рейсом из Анкары, сработала база данных Интерпола", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, россиянин разыскивался Интерполом "за возможную причастность к террористической деятельности". По данному факту проинформированы дежурные украинского бюро Интерпола.