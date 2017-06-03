В киевском аэропорту задержан гражданин РФ, разыскиваемый Интерполом

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали гражданина Российской Федерации, которого разыскивает Интерпол по подозрению в причастности к террористической деятельности. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства.

"В столичном аэропорту пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали мужчину, который находился в международном розыске. Его обнаружили в аэропорту Киев при осуществлении паспортного контроля. На 33-летнего россиянина, который прилетел рейсом из Анкары, сработала база данных Интерпола", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, россиянин разыскивался Интерполом "за возможную причастность к террористической деятельности". По данному факту проинформированы дежурные украинского бюро Интерпола.