Боевики нарушили перемирие на юге Сирии и обстреляли город Дераа

"Матч ТВ" сообщил, что покажет матчи футбольной сборной России с венграми и чилийцамиСпорт 3 июня, 16:28
Комбаров: "Ювентус" заслужил победу в ЛЧ своими выступлениями за последние 20 летСпорт 3 июня, 16:08
Касаткина проиграла в третьем круге Roland GarrosСпорт 3 июня, 15:43
Футболист сборной России Газинский: "Ювентусу" и Буффону пора выиграть Лигу чемпионовСпорт 3 июня, 15:22
Зарплата Манчини в ФК "Зенит" составит €4,5 млн в годСпорт 3 июня, 15:07
Будущее в каршеринге: на ПМЭФ обсудили как будет развиваться транспортЭкономика и бизнес 3 июня, 14:40
Жуков: результаты российских легкоатлетов показывают, что они не теряли времени даромСпорт 3 июня, 14:38
"Ювентус" дал мне все, но сейчас я тренирую "Реал": пятый финал ЗиданаСпорт 3 июня, 14:29
Фурсенко: Луческу тяжело после "Шахтера", где он привык работать под крылом олигархаСпорт 3 июня, 14:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЙРУТ, 3 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Вооруженные группировки обстреляли жилые районы в городе Дераа на юге Сирии (110 км от Дамаска), которые находятся под защитой правительственных сил. Как сообщил агентству SANA директор местного департамента здравоохранения Абдель Вудуд аль-Хомси, в результате разрыва минометных снарядов поблизости от здания поликлиники в квартале Кашиф получили ранения шесть человек. Еще один ребенок доставлен в госпиталь из квартала Эс-Сабиль.
Агентство SANA подчеркивает, что минометный обстрел Дераа стал новым нарушением перемирия в зоне деэскалации на юге Сирии, которая распространяется на город Дераа и одноименную провинцию.
19 мая в Дераа погибли пять детей и еще около 50 человек получили ранения.
В соответствии с соглашением, подписанным 4 мая в Астане гарантами перемирия (РФ, Иран и Турция), в зоны деэскалации, помимо Дераа и соседней с ней Эль-Кунейтры, включены регион Восточная Гута под Дамаском, северная часть Хомса и несколько секторов в Алеппо, Латакии и Хаме, а также целиком пограничная с Турцией провинция Идлиб.