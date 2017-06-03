Боевики нарушили перемирие на юге Сирии и обстреляли город Дераа

БЕЙРУТ, 3 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Вооруженные группировки обстреляли жилые районы в городе Дераа на юге Сирии (110 км от Дамаска), которые находятся под защитой правительственных сил. Как сообщил агентству SANA директор местного департамента здравоохранения Абдель Вудуд аль-Хомси, в результате разрыва минометных снарядов поблизости от здания поликлиники в квартале Кашиф получили ранения шесть человек. Еще один ребенок доставлен в госпиталь из квартала Эс-Сабиль.

Агентство SANA подчеркивает, что минометный обстрел Дераа стал новым нарушением перемирия в зоне деэскалации на юге Сирии, которая распространяется на город Дераа и одноименную провинцию.

19 мая в Дераа погибли пять детей и еще около 50 человек получили ранения.

В соответствии с соглашением, подписанным 4 мая в Астане гарантами перемирия (РФ, Иран и Турция), в зоны деэскалации, помимо Дераа и соседней с ней Эль-Кунейтры, включены регион Восточная Гута под Дамаском, северная часть Хомса и несколько секторов в Алеппо, Латакии и Хаме, а также целиком пограничная с Турцией провинция Идлиб.