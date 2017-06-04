Муниципальные выборы в Латвии: высокая явка и интрига в Риге

РИГА, 4 июня. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Выборы в местные органы самоуправления в Латвии в субботу проходили при неожиданно высокой явке избирателей. При этом главная интрига - результаты голосования в столице Риге - сохраняется. Сможет ли мэр города Нил Ушаков сохранить свой пост и на третий срок, станет известно 4 июня, когда Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны закончит подсчет голосов.

Высокая явка

Уже по результатам досрочного голосования, которое состоялось с 31 мая по 2 июня, было понятно, что активность избирателей на этих муниципальных выборах будет выше обычной. По итогам голосования явка составила 50,56% - почти 730 тыс. граждан. В свою очередь на предыдущих выборах в 2013 году в местные органы самоуправления она была 45,99%.

Активнее всего граждане голосовали в Риге, где свой гражданский долг исполнили 58,99% от всех имеющих право голоса. Второе место занимает центральный регион Видземе (49,72%), за ним следуют западный Курземе (47,43%), Латгале на востоке республики (45,47%) и южный Земгале (43,31%).

Как отмечают эксперты, это связано с тем, что предвыборная борьба между политическими силами на этот раз была более агрессивной и острой. "Если сначала казалось, что ничего не изменится, то затем развернулась острая борьба с агрессией против противников и самовосхвалением", - отметил в интервью местному новостному агентству LETA политолог Филипп Раевский. "В Риге, как мы видим, борьба стала куда более агрессивной, чем четыре года назад. Сильная конфронтация людей обычно привлекает", - подчеркнул политолог Иварс Иябс.

Неграждане вновь за бортом

Всего в республике с 07:00 до 22:00 (время совпадает с московским) работали 955 избирательных участков. В местные самоуправления на всей территории Латвии должно быть избрано 1614 депутатов в девяти городских и 110 краевых дум. На муниципальных выборах было 599 списков с 8945 кандидатами в депутаты.

На выборах было зарегистрировано более 1,4 млн избирателей. Участвовать в голосовании могли совершеннолетние граждане Латвии и других стран ЕС, имеющие право голоса. При этом в выборах в очередной раз не смогли принять участие около 252 тыс. русскоязычных неграждан, которые после отделения 2-миллионной Латвии от СССР в 1991 году были лишены гражданства этой балтийской республики.

Борьба за Ригу

Главной интригой выборов являются результаты голосования в Риге: сможет ли первый этнически русский мэр столицы Нил Ушаков сохранить свой пост. Всего за 60 мест в Рижской думе борются 11 политических партий и объединений. Лидерами предвыборной гонки в столице считаются социал- демократическая партия "Согласие" во главе с Ушаковым и возглавляемая вице-мэром Андрисом Америксом партия "Честь служить Риге!" (ЧСР). Эти политические силы стартовали на выборах с общим списком кандидатов в депутаты.

Градоначальник после голосования на избирательном участке заявил, что рассчитывает на поддержку более 53% граждан. "Сам я тоже проголосовал за этот список, который получит на выборах 53-54% голосов", - отметил политик.

Интрига сохраняется

Между тем, согласно данным экзитполов, этот тандем заручился поддержкой 42,9% избирателей. Второе место занимает Латвийское объединение регионов (ЛОР) и партия "Для развития Латвии", которые также подали общий список кандидатов в депутаты. Их поддержали 17,01% избирателей. Лидером этого списка является депутат парламента Латвии и бывший банкир Мартиньш Бондарс.

Еще 13,57% опрошенных проголосовали за "Новую консервативную партию" (НКП), созданную незадолго до выборов бывшим министром юстиции страны Янисом Бордансом. Проходят в думу Риги также входящие в правительственную коалицию страны партия "Единство" (9,57%) и национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии" (8,26%). Остальные политические силы не преодолели необходимый пятипроцентный барьер.

Согласно данным экзитполов, "Согласие" и ЧСР могут получить 29 мест в думе, ЛОР и "Для развития Латвии" - 11, НКП - девять, "Единство" - шесть и нацблок - пять. Таким образом тандем "Согласия" и ЧСР может потерять большинство в столичной думе, но говорить об утрате власти еще слишком рано.

Как отметил глава центра изучения общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш, результаты экзитполов свидетельствуют о том, что интрига выборов в Рижскую думу по-прежнему сохраняется. "По опыту, опрос избирателей полностью не совпадает с результатами выборов, - указал социолог. - Результаты опроса в большинстве городов республики оставляют интригу, кто же все-таки станет победителем и в какой степени".

ЦИК тем временем продолжает подсчет голосов на муниципальных выборах. Первые официальные результаты будут опубликованы сегодня ночью.