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На выборах в думу Риги побеждает действующая коалиция во главе с мэром Ушаковым

Международная панорама
4 июня, 3:10 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова

Коалицию поддержали 52,50% избирателей

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РИГА, 4 июня. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Правящая коалиция, состоящая из социал-демократической партии "Согласие" во главе с нынешним мэром Риги Нилом Ушаковым и партии "Честь служить Риге!", одерживает победу на выборах в Рижскую думу с 52,50% голосов избирателей. Таковы первые официальные данные Центральной избирательной комиссии страны с 82 избирательных участков из 158.

Второе место занимает Латвийское объединение регионов и партия "Для развития Латвии", которые также подали общий список кандидатов в депутаты. Этот тандем поддержали 13,19% избирателей. Лидером этого списка является депутат парламента Латвии и бывший банкир Мартиньш Бондарс.

Еще 12,72% граждан проголосовали за "Новую консервативную партию", созданную незадолго до выборов бывшим министром юстиции страны Янисом Бордансом. Проходят в думу Риги также входящие в правительственную коалицию Латвии национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии" - 8,98% голосов избирателей и партия "Единство" - 6,02%. Остальные политические силы не преодолевают необходимый пятипроцентный барьер.

3 июня в Латвии состоялись муниципальные выборы, явка на которых составила 50% - почти 730 тыс. человек. В республике работали 955 участков. В органы местного самоуправления на всей территории страны избирались 1614 депутатов. Всего на муниципальных выборах было зарегистрировано 599 списков с 8945 кандидатами в депутаты.

За 60 мест в Рижской думе боролись 11 политических партий и объединений.

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Персоны
Ушаков, Нил
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