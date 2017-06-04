Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в теракте на мосту Лондон-бридж участвовали пять экстремистов

Международная панорама
4 июня, 3:53 UTC+3 ЛОНДОН Илья Дмитрячев, Максим Рыжков

Ранее телекомпания Би-би-си сообщила, что террористы кричали во время нападения: "Это за Аллаха"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Пять террористов участвовали в теракте, совершенном на Лондонском мосту в центре британской столицы. Об этом сообщает газета The Sun.

Смотрите также

Теракт в центре Лондона. Хроника событий

По ее информации, банда из пяти террористов, одетых в защищающие от ножевых ранений жилеты, направила микроавтобус на пешеходов со скоростью 80 км в час, прежде чем с охотничьими ножами напасть на людей.

Ранее телекомпания Би-би-си сообщила, что террористы кричали во время нападения: "Это за Аллаха".

В субботу в районе моста Лондон-бридж автомобиль наехал на пешеходов. Затем в расположенном поблизости рынке Боро-маркет произошло нападение с использованием холодного оружия. СМИ сообщают о том, что могли погибнуть до 7 человек, а также о десятках раненых.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт на мосту Лондон-бридж
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На юге Германии афганский мигрант убил в приюте для беженцев ребенка из РФ
2
В Лондоне произошли инциденты с наездом и нападениями на людей
3
Теракт в центре Лондона. Хроника событий
4
SpaceX успешно вывела на орбиту корабль с грузом для МКС и вернула ступень ракеты на Землю
5
Российский боксер Кудряшов выиграл у Дуродолы, взяв реванш
6
В центре Москвы в результате стрельбы ранен мужчина
7
Тимошенко уверена, что Украину могут спасти только перевыборы
Темы дня
Загрузка...
Реклама