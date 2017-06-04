СМИ: в теракте на мосту Лондон-бридж участвовали пять экстремистов

ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Пять террористов участвовали в теракте, совершенном на Лондонском мосту в центре британской столицы. Об этом сообщает газета The Sun.

По ее информации, банда из пяти террористов, одетых в защищающие от ножевых ранений жилеты, направила микроавтобус на пешеходов со скоростью 80 км в час, прежде чем с охотничьими ножами напасть на людей.

Ранее телекомпания Би-би-си сообщила, что террористы кричали во время нападения: "Это за Аллаха".

В субботу в районе моста Лондон-бридж автомобиль наехал на пешеходов. Затем в расположенном поблизости рынке Боро-маркет произошло нападение с использованием холодного оружия. СМИ сообщают о том, что могли погибнуть до 7 человек, а также о десятках раненых.