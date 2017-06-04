Столтенберг: теракт в Лондоне указывает на важность активизации борьбы с терроризмом

ВАШИНГТОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Теракт, произошедший в Лондоне ночью, подчеркивает необходимость активизации антитеррористических действий. Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CBS.

"Произошедшее этой ночью в Лондоне только подчеркивает необходимость нашей активизации в деле борьбы с терроризмом", - отметил он.

Столтенберг также рассказал про военную операцию альянса в Афганистане, целью которой является предотвращение "превращения страны в безопасное убежище для террористов". Он также напомнил, что 25 мая на саммите в Брюсселе лидеры НАТО подтвердили намерение до конца года расширить численность 13-тысячного континента миссии альянса "Решительная поддержка" в Афганистане.

Генсек указал на решение НАТО присоединиться к международной коалиции во главе с США, проводящей операцию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. Он назвал такой шаг "активизацией усилий в борьбе с терроризмом" и пообещал предоставить поддержку Ираку. "Террористы хотят изменить образ нашей жизни и нападают на наши открытые, свободные общества. Лучшей реакцией на их действия станут защита наших свободных обществ и неизменность нашего образа жизни, в таком случае террористы проиграют", - считает Столтенберг.

В ночь на 4 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице; затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате теракта семь человек погибли, 48 человек госпитализированы, состояние 21 из них критическое. Нападавшие были ликвидированы полицией. В рамках расследования были задержаны 12 человек.