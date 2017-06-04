Столтенберг уверен, что Трамп привержен принципам НАТО

ВАШИНГТОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил абсолютную уверенность в том, что президент США Дональд Трамп привержен принципам альянса. Своей позицией он поделился в интервью телеканалу CBS.

"Абсолютно", - ответил генсек на вопрос журналиста, уверен ли он в том, что глава вашингтонской администрации привержен альянсу. "Во время личной встречи в Белом доме в прошлом месяце (апрель - прим. ТАСС) и на публике он заявлял о своей приверженности НАТО. Его помощники, отвечающие за вопросы безопасности, также указали на это совершенно четко", - пояснил Столтенберг.

При этом он подчеркнул "важность того, что США в настоящее время наращивают свое военное присутствие в Европе впервые с окончания холодной войны". Генсек также приветствовал "предложение президента увеличить финансирование присутствия военного контингента США в Европе на 40%".

Трамп в ходе своей предвыборной кампании неоднократно заявлял, что НАТО утратит поддержку США, если остальные члены альянса не будут вкладывать больше средств в оборону, включая закупки новых видов американских вооружений.