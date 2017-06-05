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Египетский национальный авиаперевозчик приостанавливает полеты в Катар

Международная панорама
5 июня, 11:29 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дина Пьяных

Ранее ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен и Ливия объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма

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КАИР, 5 июня. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Египетский национальный авиаперевозчик Egypt Air приостанавливает полеты в Катар. Об этом передает телеканал Sky News Arabia. Как сообщили телеканалу в авиакомпании, "принято решение задержать рейс в Доху до принятия окончательного решения властей по поводу авиасообщения между Египтом и Катаром".

Тем временем, как сообщили египетскому изданию Sada al-Balyad в наземной аэронавигационной службе, "они еще не получали уведомление от правительства о закрытии воздушного пространства страны для катарских самолетов, направляющихся в Египет или пролетающих транзитом".

Ранее ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен и Ливия объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма. ОАЭ и Бахрейн также решили закрыть в течение 24 часов свое воздушное пространство для Катара. Три эмиратские авиакомпании Etihad Airways, FlyDubai  и Emirates объявили о приостановке авиасообщения с Катаром с 6 июня.

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