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Саудовская авиакомпания Saudia приостановила полеты в Катар

Международная панорама
5 июня, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Ранее о приостановке полетов в Катар объявили эмиратские авиакомпании Etihad Airways, FlyDubai и Emirates , авиаперевозчик Air Arabia и египетский национальный авиаперевозчик Egypt Air

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Саудовская авиакомпания Saudia  приостановила полеты в Катар. Об этом говорится в сообщении, опубликованном компанией на официальной странице в Twitter.

"Официальный источник в авиакомпании Saudia объявил о приостановке всех рейсов в и из Катара, начиная с утра сегодняшнего дня", - говорится в публикации.

Ранее о приостановке полетов в Катар объявили эмиратские авиакомпании Etihad Airways, FlyDubai и Emirates , авиаперевозчик Air Arabia  и египетский национальный авиаперевозчик Egypt Air. В свою очередь катарская государственная авиакомпания Qatar Airways заявила о прекращении авиасообщения с Саудовской Аравией.

Ранее ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, а также временное правительство Ливии объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма. ОАЭ и Бахрейн также решили закрыть в течение 24 часов свое воздушное пространство для Катара. В Дохе выразили сожаление в связи с решением арабских государств и назвали его необоснованным.

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