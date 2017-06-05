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Военные семи стран обсудят в Мурманске вопросы безопасности в Арктике

Международная панорама
5 июня, 13:36 UTC+3 МУРМАНСК /Корр. ТАСС, Илья Виноградов

Встреча пройдет в рамках семинара, посвященного обеспечению безопасности и осуществлению функций государственного контроля в Арктике

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МУРМАНСК, 5 июня. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Делегация представителей ведомств - участников Арктического форума береговых охран из США, Финляндии, Норвегии, Исландии, Канады и Дании прибыла в Мурманске на открывающийся 5 июня семинар. Об этом сообщили в пресс- службе Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, на базе которого проходит мероприятие.

"Семинар посвящен обеспечению безопасности и осуществлению функций государственного контроля в Арктике", - говорится в сообщении.

Встречу открыл заместитель руководителя Пограничной службы вице-адмирал Геннадий Медведев. В открытии семинара принял участие представитель Вооруженных сил Дании генерал- майор Ким Йеспер Йоргенсен. Подробности обсуждаемых вопросов не уточняются.

Участники семинара также возложили цветы к памятнику в сквере Пограничников Арктики.

Арктический форум береговых охран - система оперативного сотрудничества и координации действий на море в Арктическом регионе, созданная в конце октября 2015 года по инициативе государств, входящих в Арктический совет. Его основная задача - развитие международного сотрудничества и взаимодействия между участниками форума в целях упрочнения безопасности судоходства, морской безопасности, а также охраны морской природной среды в Арктическом регионе.

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