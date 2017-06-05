На мостах Лондона введены дополнительные меры безопасности

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ЛОНДОН, 5 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Дополнительные меры безопасности введены на мостах Лондона после теракта, совершенного в ночь на 4 июня. Об этом в понедельник сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по завершении заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA.
"Полиция приняла дополнительные меры безопасности, чтобы защитить публику и придать ей уверенности. Они включают и дополнительные меры безопасности на множестве мостов Лондона", - информировала глава правительства.
Менее чем за 2,5 месяца на мостах Лондона произошло два теракта. Первая из атак была совершена в Вестминстере, правительственном районе Лондона, 22 марта. Тогда автомобиль, за рулем которого находился житель Бирмингема, 52-летний террорист Халид Масуд, сбил прохожих и трех полицейских на Вестминстерском мосту.
Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с ножом в руках набросился на полицейского в штатском, охранявшего вход в Вестминстерский дворец, и попытался проникнуть в Палату общин. Стражи порядка застрелили нападавшего, в результате действий которого погибли пятеро и пострадали несколько десятков человек.
В ночь на 4 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице; затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате терактов семь человек погибли, 48 человек были госпитализированы, состояние 21 из них - критическое. Нападавшие были ликвидированы полицией.