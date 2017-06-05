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Бахрейнская авиакомпания Gulf Air замораживает катарское направление

Международная панорама
5 июня, 15:00 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев

Согласно заявлению авиаперевозчика, ограничения вступят в силу в полночь 6 июня

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 5 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Крупнейшая авиакомпания Королевства Бахрейн Gulf Air  приостанавливает сообщение между Манамой и Дохой после решения бахрейнских властей о разрыве дипотношений с эмиратом. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Согласно заявлению авиаперевозчика, ограничения вступят в силу в полночь 6 июня (совпадает с московским) и будет касаться всех рейсов, следующих по направлению Катар-Бахрейн и обратно.

Ранее  ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, а также временное правительство Ливии и Мальдивы объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма. ОАЭ и Бахрейн также решили закрыть в течение 24 часов свое воздушное пространство для Катара. В Дохе выразили сожаление в связи с решением арабских государств и назвали его необоснованным.

На фоне решения правительств арабских государств об отмене авиасообщения с Катаром объявили эмиратские авиакомпании Etihad Airways, FlyDubai и Emirates, авиаперевозчик Air Arabia, египетский Egypt Air и саудовская компания Saudia. В свою очередь катарская государственная авиакомпания Qatar Airways заявила о прекращении авиасообщения с Саудовской Аравией.

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Темы
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