Бахрейнская авиакомпания Gulf Air замораживает катарское направление

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 5 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Крупнейшая авиакомпания Королевства Бахрейн Gulf Air приостанавливает сообщение между Манамой и Дохой после решения бахрейнских властей о разрыве дипотношений с эмиратом. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Согласно заявлению авиаперевозчика, ограничения вступят в силу в полночь 6 июня (совпадает с московским) и будет касаться всех рейсов, следующих по направлению Катар-Бахрейн и обратно.

Ранее ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, а также временное правительство Ливии и Мальдивы объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма. ОАЭ и Бахрейн также решили закрыть в течение 24 часов свое воздушное пространство для Катара. В Дохе выразили сожаление в связи с решением арабских государств и назвали его необоснованным.

На фоне решения правительств арабских государств об отмене авиасообщения с Катаром объявили эмиратские авиакомпании Etihad Airways, FlyDubai и Emirates, авиаперевозчик Air Arabia, египетский Egypt Air и саудовская компания Saudia. В свою очередь катарская государственная авиакомпания Qatar Airways заявила о прекращении авиасообщения с Саудовской Аравией.