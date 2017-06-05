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Эксперт: ООН широко использует опыт России в борьбе с киберпреступностью

Международная панорама
5 июня, 15:05 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев

При этом Нил Уолш посетовал, что Россия не является страной-донором Глобальной программы по киберпреступности

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ВЕНА, 5 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) использует опыт российских правоохранительных органов в программах обучения представителей развивающих стран в деле борьбы с киберпреступлениями. Об этом рассказал в интервью корреспонденту ТАСС руководитель отдела по борьбе с киберпреступностью УНП ООН и Глобальной программы по киберпреступности Нил Уолш.

Интервью

Нил Уолш

Представитель Управления ООН по наркотикам и преступности: создатели вируса WannaCry — новички

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"Мы используем в наших программах обучения российские экспертные оценки и опыт российских правоохранительных органов. В прошлом году мы проводили мероприятие по киберпреступности в Казахстане, мы показывали опыт российского Следственного комитета в сфере борьбы с киберпреступностью", - рассказал Уолш. При этом он посетовал, что Россия, к сожалению, не является страной-донором Глобальной программы по киберпреступности.

"Цель Глобальной программы по киберпреступности УНП ООН - брать опыт экспертной работы одной из стран и использовать во благо повышения способностей других стран противостоять преступникам. Разумеется, Россия - это ключевой партнер для нас, и я уверен, чтобы мы будем развивать наше сотрудничество", - добавил Уолш.

По его словам, "Россия финансирует многие программы УНП ООН. К примеру, Россия очень много вкладывает в Глобальную программу против отмывания денег УНП ООН". "Это должно помочь нашим усилиям в расследовании теневых схем, которые используют для своих целей криптовалюты. Деньги российских налогоплательщиков помогают сохранять мир в безопасности", - подытожил собеседник.

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