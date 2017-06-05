Парламент Ливии призвал МУС расследовать враждебные действия Катара против ливийцев

КАИР, 5 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Палата представителей (ПП, избранный постоянный парламент) Ливии призвал Совет Безопасности ООН и Международный уголовный суд (МУС) расследовать враждебные действия Катара против ливийцев. Об этом говорится в распространенном заявлении законодательного органа.

"В связи с продолжающейся враждебной политикой Катара против Ливии и арабских стран, его непосредственного участия в создании хаоса и нестабильности в нашей стране, поддержкой террористических группировок оружием и деньгами, а также действиями правящей верхушки эмирата с целью подорвать стабильность региона, что ставит под угрозу мир и безопасность наших народов, Палата объявляет о разрыве дипломатических отношений с Дохой, - отмечается в коммюнике. - Призываем Совет Безопасности ООН, Международный уголовный суд, все правозащитные организации и институты открыть международное расследование совершенных Государством Катар злодеяний против ливийцев".

В нем указывается, что минюсту временного правительства Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани поручено "подготовить комплексное досье по ущербу, нанесенному ливийскому государству и его народу вследствие поддержки Катаром террористических групп и экстремистов, и передать его в МУС".

Ранее Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, а следом Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политики и вмешательства в дела арабских государств. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара. Власти последнего уже выразили сожаление в связи с этим решением и назвали его необоснованным.

В базирующемся в Триполи и признанном международным сообществом правительстве национального согласия Фаиза Сараджа пока никак не комментируют демарш вышеупомянутых государств.