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Правительство Египта создало комитет по мониторингу ситуации в Катаре

Международная панорама
6 июня, 0:57 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

Министр трудовых ресурсов Египта сообщил, что главной целью комитета является наблюдение за положением египтян, занятых в экономике Катара

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КАИР, 6 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Правительство Египта сформировало чрезвычайный комитет по мониторингу ситуации в Катаре после разрыва дипломатических отношений между Каиром и Дохой. Об этом в понедельник заявил египетский министр трудовых ресурсов Мухаммед Саафан.

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По его словам, "правительственный комитет будет в режиме реального времени отслеживать изменение ситуации в Катаре". Главной целью комитета, добавил Саафан, является наблюдение за положением египтян, занятых в экономике Катара как в государственном, так и частном секторах".

В чрезвычайный комитет вошли представители министерств обороны, внутренних дел, иностранных дел, труда, а также по делам мигрантов и египтян, находящихся за рубежом.

Министр трудовых ресурсов пояснил, что в настоящее время в различных сферах экономики Катара занято около 250 тыс. египетских граждан. До сих пор, добавил Саафан, катарские власти не принимали никаких мер, направленных против работников из Египта. Он также выразил надежду на то, что "изменения в политических отношениях между странами не отразятся на положении граждан Египта, работающих в Катаре".

В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, а следом Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политики и вмешательства в дела арабских государств. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения с Катаром, высылке его дипломатов и подданных. Власти Катара выразили сожаление по этому поводу и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными.

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