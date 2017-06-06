Судан призвал к нормализации отношений между рядом арабских стран и Катаром

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Судан озабочен решением ряда арабских стран прекратить дипломатические контакты с Катаром и призывает к нормализации отношений между государствами региона. Об этом в понедельник сообщило внешнеполитическое ведомство страны.

"Основываясь на религии, кровных отношениях и общей истории, а также на закрепленных принципах защиты и сохранения стабильности и безопасности на всей арабской арене в целом и в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в частности, Судан призывает к стабилизации ситуации и работает над тем, чтобы преодолеть различия с помощью известной мудрости и опыта во имя защиты интересов арабских государств и их народов", - приводит агентство SUNA заявление суданского МИД.

В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, а следом Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политики и вмешательства в дела арабских государств. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения с Катаром, высылке его дипломатов и подданных. Власти Катара выразили сожаление по этому поводу и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными.