Более 25 тыс. сирийских христиан возвратились в мирный Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 6 июня. /ТАСС/. тыс.и христиан из различных конфессий возвращаются в освобожденный от террористов Алеппо, им предстоит возродить разрушенные храмы и многовековые традиции добрососедства с мусульманскими общинами.

"С освобождением Алеппо в город возвратились более 25 тыс. христиан различных конфессий - в период активных боевых действий нас насчитывалось несколько десятков", - рассказал журналистам настоятель Антиохийского православного храма св. пророка Илии в Алеппо отец Джабраил Азар, напомнив, что до войны здесь проживали около 150 тыс. христиан.

Он отметил, что в старой части города от рук боевиков серьезно пострадали 13 древних церквей, некоторые из которых полностью уничтожены. За время пребывания в Алеппо террористы целенаправленно взрывали христианские святыни, а во время боев с правительственными войсками превращали храмы в долговременные огневые точки.

Отец Джабраил Азар также сообщил, что христианской общиной подготовлен план реставрации христианских храмов, но денег нет даже на начальный этап работ. "Мы призываем всех, кто нас любит и желает мира нашему народу, божьему народу, чтобы помогли построить новую Сирию, новый Алеппо и протянули руку помощи для реставрации разрушенных мечетей, церквей и памятных мест нашей совместной истории", - сказал священнослужитель.