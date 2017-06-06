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Додон созвал Высший совет безопасности, который рассмотрит причины высылки дипломатов РФ

Международная панорама
6 июня, 11:19 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий

Власти Молдавии 29 мая объявили персонами нон грата пять российских дипломатов, которые уже покинули территорию страны

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КИШИНЕВ, 6 июня. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон созвал заседание Высшего совета безопасности (ВСБ), на котором руководители силовых ведомств представят главе республики причины высылки на прошлой неделе пяти российских дипломатов. Как сообщили ТАСС в администрации Додона, на заседание ему также доложат о расследовании хищения из банковской системы страны €1 млрд.

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Докладчиками по первому вопросу выступят министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур, глава Службы безопасности и информации Михай Балан и представители службы безопасности Кишиневского международного аэропорта, которые должны обозначить причины выдворения дипломатов. О расследовании хищения денег расскажут глава Национального банка Сергей Чокля и генпрокурор Эдуард Харунжен. Заседание начнется во второй половине дня.

Ранее премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что для принятия решения о высылке российских дипломатов "были веские основания, полученные от спецслужб". При этом Додон выразил возмущение данным решением. Он заявил, что "дипломатический скандал направлен на срыв проводимой им политики восстановления стратегического сотрудничества с Россией".

Власти Молдавии 29 мая объявили персонами нон грата пять российских дипломатов, которые уже покинули территорию страны. Российский МИД ответил симметрично: персонами нон грата были объявлены пять сотрудников молдавской дипмиссии в Москве.

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Дипломатический конфликт между Россией и Молдавией
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