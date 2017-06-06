Трамп заявил, что лидеры Ближнего Востока указывали на Катар как спонсора радикализма

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что во время его недавнего визита на Ближний Восток лидеры стран региона указывали ему на Катар как на страну, финансирующую радикализм. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Во время моего недавнего визита на Ближний Восток я заявил, что финансирования радикальной идеологии больше быть не должно, - написал Трамп. - Лидеры указали на Катар. Посмотрите!"

During my recent trip to the Middle East I stated that there can no longer be funding of Radical Ideology. Leaders pointed to Qatar - look! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 июня 2017 г.

В конце мая Трамп посетил Саудовскую Аравию, Израиль и Палестину. В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, а следом Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политики и вмешательства в дела арабских государств.