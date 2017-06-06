Правящая партия Молдавии не согласна с критикой курса на интеграцию в ЕС со стороны Додона

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КИШИНЕВ, 6 июня. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Правящая Демократическая партия Молдовы (ДМП) не согласна с критикой президента Игоря Додона в адрес политики евроинтеграции, которую проводит правительство. Об этом заявил пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь, комментируя выступление главы республики на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), в котором он назвал невыгодным подписанное кабинетом Соглашение об ассоциации с ЕС.
"Антиевропейские заявления президента наносят ущерб стране. Они не имеют юридической поддержки, поскольку внешней политикой занимается правительство и парламент, которые следуют международным обязательствам, взятым Молдавией в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом", - сказал Гамурарь.
Он выразил мнение, что высказывания главы Молдавии "категорически противоречат взглядам правительства, парламента и большинства граждан".
Ранее Додон заявил, что "Молдавия, подписав кабальное Соглашение об ассоциации с ЕС, понесла потери". "Наш рынок наводнили европейские товары. Мы потеряли две трети российского экспорта, в несколько раз сократились иностранные инвестиции, существенно выросла коррупция", - отметил президент.
По его словам, ситуация начала выправляться после президентских выборов прошлого года, когда страна вернулась к восстановлению стратегического партнерства с Россией.
"За два квартала нынешнего года рост молдавского экспорта в Россию увеличился на 42%, мы начали решать проблемы мигрантов, подписали соглашение о сотрудничестве с ЕврАзЭС, где получим статус наблюдателя", - рассказал президент Молдавии.