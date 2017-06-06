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Теффт: США продолжат военное сотрудничество с Катаром

Международная панорама
6 июня, 17:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Посол США в России отметил, что его страна не намерена приостанавливать борьбу с ИГ

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Посол США в РФ Джон Теффт

Посол США в РФ Джон Теффт

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат военное сотрудничество с Катаром в рамках антитеррористической коалиции. Об этом сообщил посол США в России Джон Теффт во время круглого стола с представителями российских СМИ.

"Я исхожу из того, что наши самолеты продолжат вылетать с расположенной там авиабазы", - указал дипломат.

"Мы ожидаем, что наши усилия в рамках коалиции продолжатся, - сказал Теффт. - Наша борьба против "Исламского государства" (террористическая группировка запрещена в РФ - прим. ТАСС) должна быть продолжена".

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