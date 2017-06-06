Теффт: США продолжат военное сотрудничество с Катаром

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат военное сотрудничество с Катаром в рамках антитеррористической коалиции. Об этом сообщил посол США в России Джон Теффт во время круглого стола с представителями российских СМИ.
"Я исхожу из того, что наши самолеты продолжат вылетать с расположенной там авиабазы", - указал дипломат.
"Мы ожидаем, что наши усилия в рамках коалиции продолжатся, - сказал Теффт. - Наша борьба против "Исламского государства" (террористическая группировка запрещена в РФ - прим. ТАСС) должна быть продолжена".