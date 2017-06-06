Суд в США предоставил агентству AP дополнительное время для ответа на иск Дерипаски

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ВАШИНГТОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Суд в США предоставил американскому информационному агентству Associated Press (AP) дополнительное время для ответа на иск, поданный против него российским предпринимателем Олегом Дерипаской. В подписанном решении судьи Эллен Хьювелл, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в аппарате суда, крайний срок подачи такого ответа назначен на 10 июля текущего года.
При подаче данного ходатайства в прошлую пятницу адвокаты AP указывали, что оно было заранее согласовано с представителями истца и что те согласились на такое продление срока.
15 мая представители Дерипаски подали в федеральный суд Вашингтона исковое заявление с обвинением AP в клевете. В частности, согласно заявлению, "22 марта 2017 года AP опубликовало статью Джеффа Хорвица и Чада Дея, в которой выдвигались ложные обвинения в адрес господина Дерипаски в причастности к преступным деяниям и другим правонарушениям". Истцы требовали официального опровержения. Но юристы AP объявили, что агентство не станет опровергать свой материал, ставший поводом для иска, а будет защищаться в суде.
По мнению представителей российского предпринимателя, оспариваемая статья была "написана таким образом, что создавала ложное представление о том, будто коммерческие сделки Дерипаски в период с 2005 по 2009 годы каким-то образом были связаны с предполагаемыми преступными деяниями и нарушениями, связанными с кампанией кандидата в президенты Дональда Трампа и президентскими выборами 2016 года в США".
"У AP нет оснований сообщать, что любой договор между Дерипаской и Манафортом предусматривал подрыв демократических движений, - подчеркивали адвокаты, имея в виду бывшего менеджера предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта. - Дерипаска не производил никаких выплат Манафорту с целью подорвать демократические движения".
Олег Дерипаска - президент крупнейшего в мире производителя алюминия, компании "Русал", председатель наблюдательного совета холдинга "Базовый элемент". В рейтинге миллиардеров мира журнала Forbes за 2016 год он занял 854-е место с состоянием в $2,1 млрд.