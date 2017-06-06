Венецианская комиссия раскритиковала реформу избирательной системы Молдавии

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Венецианская комиссия Совета Европы (ВКСЕ) сочла недопустимой реформу избирательной системы Молдавии. Это может положить конец планам правящей Демократической партии Молдовы (ДПМ) остаться у власти благодаря переходу на смешанную систему выборов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на еще не опубликованные документы ВКСЕ.

По данным агентства, эксперты заседающей в Венеции комиссии, в работе которой принимают участие 61 государство, раскритиковали избирательную реформу за риски возникновения давления на избранных в одномандатных округах парламентариев со стороны политических и деловых кругов.

"В свете этих опасений и в виду недостатка значимой политической дискуссии и основополагающего консенсуса, которые необходимы для избирательной реформы, подобное фундаментальное изменение в сегодняшних политических условиях Молдавии является недопустимым", - цитирует агентство вывод комиссии.

Reuters отмечает, что это заключение содержится в проекте постановления экспертов, которое должно быть принято на заседании комиссии 16 июня.

Смысл реформы

Весной лидер ДПМ Владимир Плахотнюк предположил перейти от пропорциональной системы выборов в парламент (по партийным спискам) к выборам по одномандатным округам. Против инициативы Плахотнюка высказалось подавляющее большинство политических партий Молдавии, лидеры которых считают, что изменения необходимы демократам, чтобы удержать власть в стране после провального периода правления: по результатам последних опросов общественного мнения, властям не доверяют более 80% населения.

Согласно последним исследованиям общественного мнения, если бы в эти дни в Молдавии прошли парламентские выборы по партийным спискам, то безоговорочную победу на них одержала бы оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), поддерживающая президента Игоря Додона.

При обсуждении проекта в парламенте демократы пошли на компромисс, согласившись взять за основу реформы смешанную систему, которую в качестве альтернативы выдвинули Додон и социалисты.

Законопроект, предполагающий, что половина депутатов будет избираться от округов, а вторая по партийным спискам, утвердили в первом чтении и направили на экспертизу в Венецианскую комиссию. Додон, который как глава государства должен утвердить принятый парламентом закон, пообещал, что смешанная система будет внедрена только при положительном заключении комиссии.

Реакция ДПМ

Председатель молдавского парламента демократ Андриан Канду в комментарии агентству не согласился с выводами комиссии и обвинил ее в превышении полномочий. При этом он добавил, что власти страны учтут выводы экспертов. "Мы должны работать с Венецианской комиссией, с нашими международными партнерами, чтобы достичь консенсуса и все же принять избирательную реформу", - цитирует Reuters слова Канду.

Политик добавил, что некоторые рекомендации комиссии находятся вне ее полномочий, а потому должны быть изменены, иначе будут проигнорированы. Ранее сам Канду утверждал, что изменения вступят в силу только после положительного заключения Венецианской комиссии, созданной в 1990 году как консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы.