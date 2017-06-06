Венецианская комиссия раскритиковала реформу избирательной системы Молдавии

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Венецианская комиссия Совета Европы (ВКСЕ) сочла недопустимой реформу избирательной системы Молдавии. Это может положить конец планам правящей Демократической партии Молдовы (ДПМ) остаться у власти благодаря переходу на смешанную систему выборов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на еще не опубликованные документы ВКСЕ.
По данным агентства, эксперты заседающей в Венеции комиссии, в работе которой принимают участие 61 государство, раскритиковали избирательную реформу за риски возникновения давления на избранных в одномандатных округах парламентариев со стороны политических и деловых кругов.
"В свете этих опасений и в виду недостатка значимой политической дискуссии и основополагающего консенсуса, которые необходимы для избирательной реформы, подобное фундаментальное изменение в сегодняшних политических условиях Молдавии является недопустимым", - цитирует агентство вывод комиссии.
Reuters отмечает, что это заключение содержится в проекте постановления экспертов, которое должно быть принято на заседании комиссии 16 июня.
Весной лидер ДПМ Владимир Плахотнюк предположил перейти от пропорциональной системы выборов в парламент (по партийным спискам) к выборам по одномандатным округам. Против инициативы Плахотнюка высказалось подавляющее большинство политических партий Молдавии, лидеры которых считают, что изменения необходимы демократам, чтобы удержать власть в стране после провального периода правления: по результатам последних опросов общественного мнения, властям не доверяют более 80% населения.
Согласно последним исследованиям общественного мнения, если бы в эти дни в Молдавии прошли парламентские выборы по партийным спискам, то безоговорочную победу на них одержала бы оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), поддерживающая президента Игоря Додона.
При обсуждении проекта в парламенте демократы пошли на компромисс, согласившись взять за основу реформы смешанную систему, которую в качестве альтернативы выдвинули Додон и социалисты.
Законопроект, предполагающий, что половина депутатов будет избираться от округов, а вторая по партийным спискам, утвердили в первом чтении и направили на экспертизу в Венецианскую комиссию. Додон, который как глава государства должен утвердить принятый парламентом закон, пообещал, что смешанная система будет внедрена только при положительном заключении комиссии.
Председатель молдавского парламента демократ Андриан Канду в комментарии агентству не согласился с выводами комиссии и обвинил ее в превышении полномочий. При этом он добавил, что власти страны учтут выводы экспертов. "Мы должны работать с Венецианской комиссией, с нашими международными партнерами, чтобы достичь консенсуса и все же принять избирательную реформу", - цитирует Reuters слова Канду.
Политик добавил, что некоторые рекомендации комиссии находятся вне ее полномочий, а потому должны быть изменены, иначе будут проигнорированы. Ранее сам Канду утверждал, что изменения вступят в силу только после положительного заключения Венецианской комиссии, созданной в 1990 году как консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы.