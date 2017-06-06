МИД Украины направил Москве очередную ноту протеста в связи с посещением Матвиенко Крыма

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста внешнеполитическому ведомству России в связи с поездкой спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в Крым. Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства.

Украинская сторона утверждает, что пребывание Матвиенко на территории Крыма "является откровенным пренебрежением со стороны российской власти государственным суверенитетом Украины". В этой связи "российскому внешнеполитическому ведомству отправлена соответствующая нота протеста", отмечает пресс-служба МИД Украины.

Накануне Матвиенко приняла участие в III Международном Ливадийском форуме в Ялте. В мероприятиях также приняли участие глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева, первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов, глава республики Крым Сергей Аксенов, а также представители международных организаций, научных и образовательных учреждений, зарубежные гости.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% в имеющих право голоса жителей. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.