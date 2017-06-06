ВАШИНГТОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. США намерены определить области, в которых они будут сотрудничать с Россией, в первую очередь это касается борьбы с терроризмом. Об этом заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт на брифинге для журналистов.

"Мы намерены определить области, представляющие взаимный интерес, в которых мы можем сотрудничать. Но важно отметить, в тех областях, где есть разногласия с Россией, мы будем продолжать отстаивать наши интересы и наши ценности, а также ценности наших партнеров", - пояснила она.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, президент США Дональд Трамп попросил госсекретаря Рекса Тиллерсона "начать процесс" улучшения отношений с Россией "и в первую очередь стабилизировать эти отношения, и искать те области, где можно сотрудничать друг с другом".

В качестве примера она привела борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Так Науэрт прокомментировала слова главы Госдепартамента о том, что Трамп попросил его попытаться улучшить отношения с Россией. Тиллерсон заявил об этом в ходе визита в Новую Зеландию. Он, по словам представителя ведомства, указал, на "низкий уровень доверия между Соединенными Штатами и Россией".

"Президент прямым текстом сказал мне не позволять тому, что происходит здесь (в США - прим. ТАСС) в области политики, мешать мне делать то, что необходимо в этом вопросе. Также он дал мне ясно понять, что мы можем добиться прогресса", - отметил госсекретарь.

В ходе брифинга Науэрт также призвала Россию оказывать давление на власти КНДР и присоединиться к усилиям США по выполнению соответствующих резолюция СБ ООН.

"Мы просим Россию присоединиться к нашим действиям, цель которых показать КНДР, что единственный путь к безопасному и экономически процветающему будущему состоит в отказе от своих незаконных программ, которые ставят под угрозу международный мир и безопасность", - отметила она.