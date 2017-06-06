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ABC: экс-глава ФБР на слушаниях в Конгрессе не станет обвинять Трампа в оказании давления

Международная панорама
6 июня, 22:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Ранее в Белом доме заявили, что президент США решил не пользоваться своими полномочиями, позволяющими наложить запрет на выступление Джеймса Коми в Конгрессе

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НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Бывший глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми в ходе грядущих слушаний в Конгрессе не станет обвинять президента Дональда Трампа в попытке вмешательства в расследование якобы имевших место связей экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна с Россией. Об этом сообщила телекомпания ABC.

По данным ее источника, Коми не станет заявлять, что Трамп пытался создать препятствия для отправления правосудия или же каким-то образом оказывал на него давление. "Он идет в Конгресс США не для того, чтобы делать обвинительные заявления по поводу намерений президента, вместо этого он будет там, чтобы поделиться своими опасениями", - приводит ABC слова источника.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп решил не пользоваться своими полномочиями, позволяющими наложить запрет на выступление Коми в Конгрессе США на слушаниях, посвященных утверждениям о вмешательстве России в прошлогодние американские выборы.

Коми выступит перед спецкомитетом по разведке Сената 8 июня. Первая часть слушаний пройдет в открытом режиме, а затем экс-глава ФБР и законодатели продолжат общение уже за закрытыми дверями.

Республиканец Трамп отправил Коми в досрочную отставку 9 мая, подчеркнув, что был не удовлетворен его работой. Коми был назначен на должность руководителя одной из ключевых американских спецслужб летом 2013 года при предыдущей администрации США во главе с президентом-демократом Бараком Обамой.

Газета The New York Times сообщала, что Трамп перед увольнением директора ФБР якобы просил его прекратить расследование в отношении своего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, который ушел в отставку в феврале на фоне утверждений о том, что он недостаточно полно проинформировал начальство о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

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Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
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