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Sky: Мавритания стала девятой страной, разорвавшей дипотношения с Катаром

Международная панорама
6 июня, 23:58 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев

Ранее дипломатические отношения с этой страной разорвали Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 6 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Исламская Республика Мавритания официально объявила о разрыве дипломатических отношений с Государством Катар. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Накануне восемь государств - Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий - объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки Дохой терроризма и экстремистской идеологии. Ряд стран заявил о принятии серии мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. Власти последнего назвали эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.

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